"Lafarge" bijušais ģenerāldirektors Bruno Lafons ierodas tiesā (foto: Scanpix / EPA)
Pasaulē
Šodien 21:58
Francijā sāk tiesāt cementa ražotāju "Lafarge" par sadarbošanos ar teroristiem Sīrijā
Francijā otrdien sākusies tiesas prāva pret cementa ražotāju "Lafarge" par sadarbošanos ar teroristu grupējumiem, tai skaitā "Islāma valsti" Sīrijā pilsoņkara laikā. "Lafarge", ko 2015. gadā pārņēma Šveices konglomerāts "Holcim Group", apsūdzēts par miljoniem dolāru piešķiršanu teroristu grupējumiem un starpniekiem, lai nodrošinātu, ka "Lafarge" cementa rūpnīca Sīrijas ziemeļos turpina darbu arī kara laikā.
Šajā lietā apsūdzēts arī bijušais "Lafarge" vadītājs Bruno Lafons, pieci bijušie darbinieki un divi Sīrijas starpnieki. Viņi un uzņēmums apsūdzēti terorisma finansēšanā un starptautisko sankciju pārkāpšanā.
Ja uzņēmums tiks atzīts par vainīgu terorisma finansēšanā, tam var tikt uzlikts naudas sods līdz 1,2 miljoniem ASV dolāru, bet, ja tiks konstatēts, ka uzņēmums ir pārkāpis sankcijas, tam var tikt uzlikts daudz lielāks sods.
"Holcim Group" apgalvoja, ka iepriekš neko nav zinājusi par "Lafarge" darījumiem Sīrijā.
Līdzīgā lietā ASV "Lafarge" 2022. gadā piekrita samaksāt 778 miljonu ASV dolāru sodanaudu ASV Tieslietu ministrijai par teroristu grupējumu, tai skaitā "Islāma valsts" atbalstīšanu Sīrijas pilsoņkara laikā.