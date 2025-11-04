Meksikas pilsētas populāro mēru nošauj Mirušo dienas svinību laikā
Meksikas Mičoakanas štatā nošauts Uruapanas pilsētas mērs Karloss Alberto Monso Rodrigess. Mēru nogalināja sestdienas vakarā pilsētas vēsturiskajā centrā ļaužu acu priekšā, kas bija sapulcējušies uz Mirušo dienas svinībām. Uzbrukumā ievainots arī mēra miesassargs un pilsētas padomes loceklis.
🔥#CarlosManzo Assassinated— Rapid Reveal (@rapid_reveal) November 3, 2025
Carlos Alberto Manzo Rodríguez, mayor of Uruapan, #Michoacán, was shot during Day of the Dead festival (Día de los Muertos) festival in city centre
Known for cracking down on cartels#México #FueElEstado #MorenaEsCrimenOrganizado #paofc #FueClaudia pic.twitter.com/dlUJMRRNGz
Vēl nenoskaidrotais slepkava, kurš likvidēts nozieguma vietā, raidīja uz mēru septiņas lodes. Mēru steigšus nogādāja slimnīcā, taču viņa dzīvību neizdevās glābt.
Slepkavībā izmantotais ierocis bija saistīts ar reģionā konkurējošo noziedznieku grupējumu divām apšaudēm, vēsta “Daily Mail”. Mičoakana ir viens no vardarbīgākajiem Meksikas štatiem, kurā dažādi karteļi un bandas cīnās par ietekmes sfērām, narkotiku izplatīšanas maršrutiem un kontroli pār citiem nelikumīgiem rūpaliem.
Pēdējo mēnešu laikā Rodrigess publiski bija aicinājis Meksikas prezidenti Klaudiju Šeinbaumu sniegt palīdzību cīņā ar karteļiem un bandām. Viņš arī bija apsūdzējis korupcijā Mičoakanas gubernatoru Alfredo Ramiresu Bedolju un štata policiju. Kopš 2024. gada decembra, nieka trīs mēnešus pēc stāšanās amatā, viņam nācās nodrošināt policijas aizsardzību, ko pastiprināja šā gada maijā. Meksikas prezidente solījusi atrast mēra slepkavības pasūtītājus, kamēr vietējie iedzīvotāji protesta akcijās pieprasa aktīvu rīcību.
Pēdējā laikā Meksikā nereti nogalināti dažāda ranga politiķi, kas aktīvi aicinājuši vērsties pret organizēto noziedzību.