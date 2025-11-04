"Patriot" sistēmas (foto: Scanpix / AFP)
Šodien 17:16
Vācija palīdz Ukrainai aizsargāties ar divām "Patriot" sistēmām, bet nepalīdzēs uzbrukt Krievijas objektiem ar "Taurus" raķetēm
Vācija ir nodevusi Ukrainai divas pretgaisa aizsardzības sistēmas "Patriot", otrdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. "Es vēlos izteikt pateicību Vācijai. Nesen viņi mums sagādāja divas "Patriot" sistēmas, un mēs tās apgūstam," paziņoja Zelenskis, piedaloties ES samitā, kas veltīts bloka paplašināšanās procesam.
Ukrainas prezidents regulāri uzsver, ka sistēmas "Patriot" ir ļoti nepieciešamas Ukrainai, lai tā varētu aizsargāties pret Krievijas gaisa uzbrukumiem. Arī sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu viņš regulāri izvirza jautājumu par papildu "Patriot" sistēmu nodošanu Kijievai.
Tajā pašā laikā laikraksts "Handelsblatt" šodien ziņoja, ka Vācija joprojām neuzskata par iespējamu tāla darbības rādiusa raķešu "Taurus" nodošanu Kijivai.
Šīs raķetes var trāpīt mērķiem vairāk nekā 500 kilometru attālumā, tādējādi tās varētu būtiski uzlabot Ukrainas iespējas likvidēt Krievijas militāros un enerģētikas objektus dziļi tās teritorijā.