“Es gulēju uz grīdas un tikai izdvesu: ‘Lūdzu, nē!’” - uzbrukumā vilcienā izdzīvojusī sieviete atklāj notikušā detaļas
Sestdienas vakarā uzbrukumā ar nazi vilcienā Anglijā tika ievainoti 11 cilvēki. Kāds melnā tērpies vīrietis pēkšņi izrāva nazi un uzbruka pasažieriem. Dažu sekunžu laikā vagonus pārņēma panika un nāves bailes — daudzi tika smagi ievainoti. Notikuma epicentrā atradās arī Dana un viņas dzīvesbiedrs Endijs, kuri atklāja notikušā detaļas.
Viņi sēdēja tajā pašā vilcienā, aptuveni desmit metru attālumā no vietas, kur sākās asinspirts. Dana atceras brīdi, kad vagonā izcēlās haoss: “Endiju aizrāva bēgošais cilvēku pūlis. Es piecēlos, bet aizķēros ar somu, un tad straume parāva līdzi arī mani. Viena sieviete pakrita. Es palīdzēju viņai piecelties, un kopā mēs metāmies uz nākamo vagonu.”
Uzbrucējs dzinās viņiem pakaļ, Dana paklupa un palika guļam uz vagona grīdas: “Es paskatījos atpakaļ — viņš nāca tieši virsū ar nazi rokā.
Pacēlu rokas, mēģinot sevi aizsargāt, un tikai teicu: ‘Lūdzu, nē!’
Viņš turpināja plosīties citā vagona daļā, bet pēc brīža atgriezās, paskatījās uz mani un sacīja: ‘Sātans neuzvarēs.’”
Tad vīrietis devās tālāk, un Dana palika neskarta. Endijs tikmēr stāsta, ka viss sācies pēkšņi: “Pēkšņi vilcienā izcēlās panika — apmēram desmit metrus no mūsu sēdvietām. Starp viņiem bija jauns puisis, varbūt deviņpadsmit vai divdesmit gadu vecs — viņam bija sagrieztas rokas, durtas brūces mugurā un elkoņa locītavā. Viņš stipri asiņoja.”
Endijs bija apguvis pirmās palīdzības sniegšanu, un tas, iespējams, izglāba ievainotā puiša dzīvību: "Es noņēmu jostu un izveidoju žņaugu. Biju pilnībā klāts viņa asinīs — tās joprojām ir uz manām drēbēm. Pēc tam paliku ar viņu gaitenī, lai apturētu asiņošanu.”
Pēc Endija teiktā, panika vagonos ilga apmēram desmit minūtes, līdz vilciens beidzot apstājās Hantingdonas stacijā.
“Durvis atvērās, visi metās ārā, un policija nekavējoties aizturēja uzbrucēju.”
Jau ziņots, ka sestdienas vakarā uzbrukumā ar nazi vilcienā Anglijā tika ievainoti 11 cilvēki. No viņiem slimnīcā joprojām ir seši cilvēki, starp kuriem viens ir dzīvībai bīstamā stāvoklī. Tas ir dzelzceļa darbinieks, kurš atradās vilcienā un mēģinājis apturēt uzbrucēju.
"Detektīvi ir caurskatījuši vilciena videonovērošanas kameru [ierakstus], un ir skaidrs, ka viņa rīcība bija ne mazāk kā varonīga un neapšaubāmi izglāba daudzu cilvēku dzīvības," sacīts policijas paziņojumā.
Pirmos zvanus par uzbrukumu vilcienā policija saņēma plkst. 19.39 (plkst. 21.39 pēc Latvijas laika). Vilciens. kas bija ceļā no Donkasteras uz Londonu, tika apturēts Hantingdonas stacijā, kur policija aizturēja divus vīriešus.
Kembridžšīras un Pīterboro mērs Pols Bristovs ziņoja, ka dzirdējis par "briesmīgām ainām" vilcienā. Laikraksts "The Times" citēja aculiecinieku stāstīto, ka vilcienā visur bijušas asinis. Laikraksts "The Sun", atsaucoties uz aculiecinieku sacīto, vēstīja, ka uzbrukums bijis ļoti vardarbīgs.