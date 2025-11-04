Lavīnā Nepālā bojā gājuši septiņi alpīnisti - vairāki ārzemnieki aprakti sniegā
Nepālā lavīnā gājuši bojā vismaz septiņi alpīnisti, tostarp pieci ārzemnieki un divi vietējie gidi, ziņo ekspedīciju aģentūra "Seven Summit Treks".
Negadījums noticis pirmdien, 3. novembrī, ap plkst. 9.00 pēc vietējā laika netālu no Jalung Ri kalna bāzes nometnes Dolahas rajonā.
Glābēji līdz šim atraduši divus bojāgājušos, bet vēl pieci tiek uzskatīti par pazudušiem un, iespējams, aprakti zem bieza sniega slāņa. Vēl astoņi alpīnisti izglābti un nogādāti Katmandu, kur viņi saņem medicīnisko palīdzību.
Saskaņā ar aģentūras vadītāja Mingmas Šerpas teikto, pazudušo mirstīgās atliekas var atrasties 10–15 pēdu dziļumā, tāpēc meklēšanas darbi turpināsies ilgstoši.
Starp bojāgājušajiem ir divi itāļi, kanādietis, vācietis, francūzis un divi Nepālas pilsoņi.
Glābšanas operāciju kavējuši slikti laikapstākļi un sarežģīta piekļuve notikuma vietai, kas apgrūtinājis helikopteru lidojumus.
Izdevums "The Kathmandu Post" vēsta, ka alpīnisti bija devušies uz Dolma Khang virsotni (6 332 m), bet Jalung Ri (5 630 m) izmantoja kā aklimatizācijas posmu.
Atsevišķi turpinās arī divu itāļu alpīnistu meklēšana Nepālas rietumos, kuri pazuda, mēģinot uzkāpt Panbari kalnā.
Rudens ir viens no aktīvākajiem alpīnisma sezonas periodiem Nepālā, tomēr pēdējās dienās situāciju sarežģījis ciklona “Montha” izraisītais stiprais sniegs un lietus, kas jau iepriekš Himalajos iesprostojis vairākus ceļotājus.