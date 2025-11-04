Austrijā novērsts terorakts: 31 gadu vecs Latvijas pilsonis draudējis sagūstīt ķīlniekus. VIDEO
foto: Ekrānuzņēmums
Kadrs no video.
Pasaulē

Austrijā novērsts terorakts: 31 gadu vecs Latvijas pilsonis draudējis sagūstīt ķīlniekus. VIDEO

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Pirmdien Salcburgas galvenajā dzelzceļa stacijā policija aizturēja 31 gadu vecu Latvijas pilsoni, kurš draudēja Insbrukā sagūstīt ķīlniekus.

Austrijā novērsts terorakts: 31 gadu vecs Latvijas...

Vīrietis tika izraidīts no vilciena, kas kursēja no Vīnes, pēc tam, kad iestādes saņēma ziņojumu par plānoto uzbrukumu.

Policijas ziņojumā teikts, ka aizdomās turamais uzvedās agresīvi, un viņu savaldīja speciālā vienība "Cobra".

Viņa motīvs un paredzētie mērķi joprojām nav skaidri, un izmeklētāji izskata vairākus iespējamos scenārijus, tostarp garīgās veselības traucējumus un iespējamos sakarus ar ekstrēmistiskām grupām.

Tēmas

AustrijaVīne

Citi šobrīd lasa