Šodien 13:20
Austrijā novērsts terorakts: 31 gadu vecs Latvijas pilsonis draudējis sagūstīt ķīlniekus. VIDEO
Pirmdien Salcburgas galvenajā dzelzceļa stacijā policija aizturēja 31 gadu vecu Latvijas pilsoni, kurš draudēja Insbrukā sagūstīt ķīlniekus.
Vīrietis tika izraidīts no vilciena, kas kursēja no Vīnes, pēc tam, kad iestādes saņēma ziņojumu par plānoto uzbrukumu.
Policijas ziņojumā teikts, ka aizdomās turamais uzvedās agresīvi, un viņu savaldīja speciālā vienība "Cobra".
Viņa motīvs un paredzētie mērķi joprojām nav skaidri, un izmeklētāji izskata vairākus iespējamos scenārijus, tostarp garīgās veselības traucējumus un iespējamos sakarus ar ekstrēmistiskām grupām.
