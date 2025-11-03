Jauns trieciens Krievijai – Lielbritānija Ukrainai piegādā jaudīgās “Storm Shadow” raķetes

Lielbritānija piegādājusi Ukrainai papildu raķetes "Storm Shadow".
Šodien 20:43
Lielbritānija nule piešķīrusi Ukrainai papildu raķetes "Storm Shadow", lai ukraiņu karavīri varētu turpināt veikt triecienus Krievijas teritorijā, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz avotiem.
"Storm Shadow" piegādes veiktas, lai nodrošinātu Ukrainu ar krājumiem pirms ziemas mēnešiem. To laikā, kā bažījas Londona, Kremlis pastiprinās uzbrukumus Ukrainas civiliedzīvotājiem, teikuši "Bloomberg" sarunbiedri.
Konkrētu raķešu skaitu aģentūras avoti nemin.
"Storm Shadow" ir no gaisa raidāmas augstas precizitātes raķetes. To darbības rādiuss ir vairāk nekā 250 kilometri.
Raķešu nodošana veikta pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps kārtējo reizi bija noraidījis iespēju piegādāt Ukrainai raķetes "Tomahawk".