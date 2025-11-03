Izraēlas parlamentā rosina ieviest nāvessodu par terorismu
Izraēlas parlamenta komisija pirmdien atbalstīja likumprojektu, kas paredz nāvessodu par teroraktiem, ieceres virzītājiem arī mudinot likumu parlamentā pieņemt ātri.
Ar priekšlikumu nāca klajā galēji labējais nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs.
Nacionālās drošības komisija apstiprināja grozījumus Kriminālkodeksā, kas tagad tiks nodoti parlamentam pirmajam lasījumam.
Izraēlas ķīlnieku jautājumu koordinators Gals Hiršs apliecināja, ka viņš un premjerministrs Benjamins Netanjahu priekšlikumu atbalsta.
Bengvirs brīdināja, ka viņa partija "Otzma Yehudit" nebalsos kopā ar valdošo koalīciju, ja par likumprojektu netiks nobalsots līdz svētdienai.
Lai gan Izraēlā nāvessods tiek piespriests par nelielu skaitu noziegumu, faktiski tā kļuvusi par valsti, kur nāvessods ir atcelts.
Viens no galvenajiem holokausta organizatoriem Ādolfs Eihmanis bija pēdējais, kam Izraēlā izpildīts nāvessods. Tas notika 1962. gadā.
Komisijas paziņojumā, kas ietverts likumprojekta paskaidrojuma rakstā, teikts, ka "tā mērķis ir izskaust terorismu saknē un radīt spēcīgu preventīvu līdzekli".
"Tiek ierosināts, ka teroristam, kas notiesāts par rasisma vai naida pret sabiedrību motivētu slepkavību apstākļos, kad nodarījums izdarīts ar nolūku kaitēt Izraēlas valstij, tiks piespriests nāvessods - obligāti," teikts paziņojumā.
Tekstā arī ierosināts, ka nāvessodu var piespriest ar tiesnešu balsu vairākumu, un pēc sprieduma pasludināšanas spriedumu nevarēs mīkstināt.