Somijas prezidents ierosina Trampa un Putina tikšanos G20 samita laikā Johannesburgā
Somijas prezidents Aleksandrs Stubs ierosinājis ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina divpusējo tikšanos šomēnes rīkot G20 samita gaitā Johannesburgā, Dienvidāfrikas Republikā, vēsta Somijas raidsabiedrība "Yle".
Tiesa, ASV un Krievijas līderi šobrīd piedalīties samitā neplāno. Stubs priekšlikumu izteica Helsinkos, atklājot Valsts aizsardzības kursus. G20 samits notiks 22. un 23. novembrī.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pauda, ka Krievija būs pārstāvēta "pienācīgā līmenī". Iepriekšējos gados uz šo pasākumu devās ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs.
ASV samitā pārstāvēs viceprezidents Džeims Deivids Venss. Tramps oktobra vidū paziņoja, ka tuvākajā laikā ar Putinu tiksies Budapeštā. Tiesa, neilgi pēc tam ASV pavēstīja, ka tikšanās atlikta.
Tramps pauda, ka nevēlas izniekotu samitu, bet mediji vēstīja, ka samits atcelts Kremļa nepieņemamo prasību dēļ.
Oktobra beigās Tramps noteica jaunas sankcijas lielajiem Krievijas naftas nozares uzņēmumiem "Lukoil" un "Rosņeftj".