Tramps apgalvo, ka Krievija un Ķīna slepeni izmēģinājušas kodolieročus
Krievija un Ķīna ir veikušas pazemes kodolizmēģinājumus, par kuriem publiski nav zināms, un ASV arī varētu tā rīkoties, svētdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Krievija izmēģina, un Ķīna izmēģina, bet viņi par to nerunā," Tramps apgalvoja svētdien pārraidītajā intervijā raidsabiedrības CBS programmai "60 Minutes".
"Es nevēlos, ka esam vienīgā valsts, kas neizmēģina" kodolieročus, piebilda Baltā nama saimnieks, norādot, ka Ziemeļkoreja un Pakistāna ir starp valstīm, kas arī varētu izmēģināt savu kodolarsenālu.
Apjukumu izraisījis Trampa ceturtdienas paziņojums, ka viņš pavēlējis Pentagonam sākt kodolieroču izmēģinājumus vienā līmenī ar Ķīnu un Krieviju.
Tas notika dažas minūtes pirms tam, kad Dienvidkorejā sākās Trampa un Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina samits. Savukārt Krievijas diktators Vladimirs Putins trešdien bija paziņojis, ka Maskava, neraugoties uz Vašingtonas brīdinājumiem, ir veiksmīgi izmēģinājusi ar atomreaktoru darbināmu torpēdu, kas spējīga nest kodolgalviņu.
Nav skaidrs, vai Trampa izteikumi nozīmē, ka ASV gatavotos veikt pirmo kodolsprādzienu kopš 1992. gada.
"Es saku, ka mēs izmēģināsim kodolieročus tā, kā to dara citas valstis, jā," prezidents atbildēja uz CBS jautājumu, vai tiek plānota ASV pirmā kodolieroča detonēšana pēdējo 30 gadu laikā.
Gadu desmitiem Ziemeļkoreja ir bijusi vienīgā valsts, par kuras kodolizmēģinājumiem ir zināms publiski.
Krievija un Ķīna oficiāli kodolizmēģinājumus nav veikušas attiecīgi kopš 1990. un 1996. gada.
"Viņi neiet un nestāsta par to," citu valstu kodolizmēģinājumus komentēja Tramps. "Viņi [kodolieročus] izmēģina dziļi pazemē, kur cilvēki nezina, kas tieši tiek izmēģināts. Ir jūtama neliela vibrācija," paskaidroja prezidents.
Vienlaikus ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits svētdien intervijā televīzijas kanālam "Fox News" izteicās, ka, viņaprāt, pašlaik runa ir par sistēmas izmēģinājumiem, kas nav kodoleksplozijas.
ASV kopš 1996. gada ir parakstījušas Visaptverošo kodolizmēģinājumu aizlieguma līgumu, kas aizliedz visus atomizmēģinājumu sprādzienus gan militāriem, gan civiliem mērķiem.