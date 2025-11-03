Afganistānu atkal satricina postoša zemestrīce - bojāgājuši vismaz deviņi
Vismaz deviņi cilvēki gājuši bojā Afganistānas ziemeļos pirmdien notikušajā 6,3 magnitūdas stiprajā zemestrīcē, ziņo vietējās amatpersonas.
Zemestrīce notika 28 kilometru dziļumā, un tās epicentrs atradās netālu no Mazarišarīfas, vēsta ASV Ģeoloģiskais dienests.
Balhas provincē gājuši bojā četri cilvēki un 120 cilvēki nogādāti slimnīcā, informējis veselības departamenta pārstāvis Kamals Hanzadrans.
Savukārt Katastrofu pārvaldības centra pārstāvis Mohammadullāhs Hamads pavēstījis, ka Samangānas provincē netālu no zemestrīces epicentra gājuši bojā pieci cilvēki un ievainoti 143 cilvēki, taču daudzi pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas atgriezušies mājās.
Vājie sakari un infrastruktūra iepriekš kavējuši reaģēšanu uz katastrofām kalnainajā apvidū, neļaujot varas iestādēm stundām vai pat dienām nokļūt attālos ciematos, lai novērtētu postījumu apmēru.
Augustā sešu magnitūdu stiprā zemestrīcē Afganistānas austrumos gāja bojā vairāk nekā 2200 cilvēku. Tā bija trešā postošākā zemestrīce, kas satricinājusi Afganistānu kopš talibu atgriešanās pie varas 2021. gadā.
ANO un palīdzības organizācijas brīdinājušas, ka Afganistānā pieaug bads un izolētajā valstī ir humānā krīze, ko pastiprina sausums, ekonomikas banku sektora ierobežojumi un miljoniem afgāņu nosūtīšana atpakaļ uz dzimteni no kaimiņos esošās Irānas un Pakistānas.
Zemestrīces Afganistānā notiek bieži, jo īpaši pie Hindukuša kalnu grēdas Eirāzijas un Indijas tektonisko plātņu saskares vietā.