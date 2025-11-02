Pie Igaunijas robežas parādās Krievijas robežsardzes kuteris ar algotņu grupējuma "Vagner" karogu
Igaunijas un Krievijas robežupē Narvā svētdien pamanīts Krievijas robežsardzes kuteris ar algotņu grupējuma "Vagner" karogu. Igaunijas Ārlietu ministrija platformā "X" ironizē, ka, šķiet, šoreiz "Vagner" algotņi pārņēmuši Krievijas robežsardzi.
Is Wagner marching on Moscow again, or starting with St. Petersburg this time? Hard to tell.— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 2, 2025
From our side it looks like they’ve already annexed the Russian border guards.
Who knows… @mfa_russia? pic.twitter.com/fJmENccVzC
"Vai "Vagner" atkal dodas uz Maskavu vai šoreiz sāks no Sanktpēterburgas? Grūti pateikt. No mūsu robežas puses izskatās, ka viņi anektējuši Krievijas robežsardzi. Kas zina... Krievijas Ārlietu ministrija?" raksta Igaunijas Ārlietu ministrija.
Jevgēņija Prigožina algotņu grupējums "Vagner" izpelnījās bēdīgu slavu, kad pēc pirmās krievu okupantu ofensīvas izgāšanās 2022. gadā sāka masveidā vervēt salašņas Krievijas cietumos un kolonijās, viņiem piesolot apžēlošanu par pastrādātajām zvērībām savās mājās. Prigožins ilgstoši konfliktēja ar toreizējo Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu un ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu, viņus vainojot nepietiekamā okupantu armijas pagādē, bet reizēm pat veltīja "laipnus" vārdus pašam diktatoram Vladimiram Putinam.
"Vagner" kaujinieki devās uz Maskavu 2023. gada 23. jūnijā, pa ceļam ieņemot Rostovu. Pats Putins uzrunā tautai stāstīja par "nodevību", taču ne ar vienu vārdu nepieminēja "Vagner", un pat klīda runas, ka viņš steigšus pametis Maskavu uz savu rezidenci Valdajā.
Uz ielām Rostovā pie Donas - kara tehnika. Prigožins draud gāzt Krievijas militāro vadību. 2023. gada 24. jūnijs
Grupējuma virzīšanās uz Maskavu tika apturēta pēc sarunām ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko, bet Prigožins ar savu "labo roku" Dmitriju Utkinu un citiem "Vagner" vadības locekļiem gāja bojā mīklainā lidmašīnas katastrofā Tveras apgabalā tieši pēc diviem mēnešiem 23. augustā.
Krievijā sēro par Prigožina nāvi
Pēc ziņām par Jevgeņija Prigožina un "Vagner" komandiera Dmitrija Utkina nāvi 23. augusta vakarā dažādās Krievijas pilsētās sāka parādīties improvizēti ...