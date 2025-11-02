Pie Igaunijas robežas parādās Krievijas robežsardzes kuteris ar algotņu grupējuma "Vagner" karogu
Krievu robežapsardzes kuģis ar "Vagner" karogu Narvas upē (foto: Igaunijas Ārlietu ministrija / "X")
Pie Igaunijas robežas parādās Krievijas robežsardzes kuteris ar algotņu grupējuma "Vagner" karogu

Igaunijas un Krievijas robežupē Narvā svētdien pamanīts Krievijas robežsardzes kuteris ar algotņu grupējuma "Vagner" karogu. Igaunijas Ārlietu ministrija platformā "X" ironizē, ka, šķiet, šoreiz "Vagner" algotņi pārņēmuši Krievijas robežsardzi.

"Vai "Vagner" atkal dodas uz Maskavu vai šoreiz sāks no Sanktpēterburgas? Grūti pateikt. No mūsu robežas puses izskatās, ka viņi anektējuši Krievijas robežsardzi. Kas zina... Krievijas Ārlietu ministrija?" raksta Igaunijas Ārlietu ministrija.

Jevgēņija Prigožina algotņu grupējums "Vagner" izpelnījās bēdīgu slavu, kad pēc pirmās krievu okupantu ofensīvas izgāšanās 2022. gadā sāka masveidā vervēt salašņas Krievijas cietumos un kolonijās, viņiem piesolot apžēlošanu par pastrādātajām zvērībām savās mājās. Prigožins ilgstoši konfliktēja ar toreizējo Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu un ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu, viņus vainojot nepietiekamā okupantu armijas pagādē, bet reizēm pat veltīja "laipnus" vārdus pašam diktatoram Vladimiram Putinam.

"Vagner" kaujinieki devās uz Maskavu 2023. gada 23. jūnijā, pa ceļam ieņemot Rostovu. Pats Putins uzrunā tautai stāstīja par "nodevību", taču ne ar vienu vārdu nepieminēja "Vagner", un pat klīda runas, ka viņš steigšus pametis Maskavu uz savu rezidenci Valdajā.

Uz ielām Rostovā pie Donas - kara tehnika. Prigožins draud gāzt Krievijas militāro vadību. 2023. gada 24. jūnijs

Grupējuma virzīšanās uz Maskavu tika apturēta pēc sarunām ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko, bet Prigožins ar savu "labo roku" Dmitriju Utkinu un citiem "Vagner" vadības locekļiem gāja bojā mīklainā lidmašīnas katastrofā Tveras apgabalā tieši pēc diviem mēnešiem 23. augustā.

SAINT PETERSBURG, RUSSIA - AUGUST 24: People lay carnations to a memorial as they pay tribute to Yevgeny Prigozhin who died in a plane crash, near Wagner Center in Saint Petersburg, Russia on August 24, 2023. Stringer / Anadolu Agency/ABACAPRESS/ddp images

Krievijā sēro par Prigožina nāvi

Pēc ziņām par Jevgeņija Prigožina un "Vagner" komandiera Dmitrija Utkina nāvi 23. augusta vakarā dažādās Krievijas pilsētās sāka parādīties improvizēti ...

