Ugunsgrēkā lielveikalā Meksikā 23 bojāgājušie.
Pasaulē
Šodien 14:07
Ugunsgrēkā lielveikalā Meksikā 23 bojāgājušie
Meksikas ziemeļos sestdien ugunsgrēkā lielveikalā gājuši bojā 23 un ievainoti 11 cilvēki, paziņoja amatpersonas.
Starp bojāgājušajiem ir nepilngadīgie.
Ugunsgrēks notika zemo cenu preču lielveikalā "Waldo's" Sonoras štata Ermosiljo pilsētā.
Pirms ugunsgrēka izcelšanās bija dzirdams sprādziens, un, pēc prokuratūras veiktās izmeklēšanas sākotnējās versijas, ugunsnelaimē vainojams bojājums veikala telpās esošajā elektrības transformatorā.