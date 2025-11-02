Ugunsgrēkā lielveikalā Meksikā 23 bojāgājušie
Ugunsgrēkā lielveikalā Meksikā 23 bojāgājušie.
Ugunsgrēkā lielveikalā Meksikā 23 bojāgājušie

Meksikas ziemeļos sestdien ugunsgrēkā lielveikalā gājuši bojā 23 un ievainoti 11 cilvēki, paziņoja amatpersonas.

Starp bojāgājušajiem ir nepilngadīgie.

Ugunsgrēks notika zemo cenu preču lielveikalā "Waldo's" Sonoras štata Ermosiljo pilsētā.

Pirms ugunsgrēka izcelšanās bija dzirdams sprādziens, un, pēc prokuratūras veiktās izmeklēšanas sākotnējās versijas, ugunsnelaimē vainojams bojājums veikala telpās esošajā elektrības transformatorā.

