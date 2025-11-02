Tramps draud ar militāru intervenci Nigērijā, lai pārtrauktu kristiešu nogalināšanu
ASV prezidents Donalds Tramps draudējis nosūtīt karaspēku uz Nigēriju, ja šīs Rietumāfrikas valsts valdība nerīkosies, lai pārtrauktu kristiešu nogalināšanu, ko veic islāmistu kaujinieki.
Ierakstā savā platformā "Truth Social" Tramps paziņojis, ka lūdzis Pentagonam izstrādāt iespējamās intervences plānu.
"Ja Nigērijas valdība turpinās pieļaut kristiešu nogalināšanu, ASV nekavējoties pārtrauks jebkādu palīdzību un atbalstu Nigērijai un, ļoti iespējams, dosies uz šo tagad apkaunoto valsti ar ieročiem, lai pilnībā iznīcinātu islāmistu teroristus, kas pastrādā šīs briesmīgās zvērības," pavēstījis Tramps.
"Ar šo es dodu rīkojumu mūsu Kara ministrijai sagatavoties iespējamai rīcībai," uzsvēris Tramps.
Viņš arī norādījis, ka Nogērijas valdībai būtu "labāk rīkoties ātri".
Savukārt ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets dalījies ar Trampa ierakstu un pavēstījis: "Kara departaments gatavojas rīcībai. Vai nu Nigērijas valdība aizsargās kristiešus, vai arī mēs nogalināsim islāma teroristus, kas pastrādā šīs briesmīgās zvērības."
Nigērijas džihādistu grupējums "Boko Haram" un citi islāmistu grupējumi nereti rīko uzbrukumus, kuros nogalina kristiešus.
Apmēram puse Nigērijas iedzīvotāju ir kristieši, kas dzīvo galvenokārt valsts dienvidos, bet otra puse - musulmaņi, kas mīt lielākoties ziemeļos.