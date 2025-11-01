Krievijas bērnudārzos audzina “mazos kareivjus” - bērnus māca cīnīties un apieties ar ieročiem
Saskaņā ar neatkarīgā Krievijas medija “Verstka” aplēsēm, kopš iebrukuma Ukrainā vairāk nekā 100 bērnudārzu visā Krievijā sākuši piedāvāt militārās apmācības nodarbības bērniem.
Tiek ziņots, ka pirmskolas vecuma bērniem māca soļot, trenēties tuvcīņā un apieties ar ieročiem. Ir ziņojumi, ka bērnudārzos tiek rādītas militāras prezentācijas, tiek vilkti militāri tērpi, tiek apspriestas tēmas par karu un militāro profesiju.
Dažas no šīm grupām ir saistītas ar policiju, robežsardzi, Aizsardzības ministriju un Kremli.
“Ziņotais militāro kadetu programmu pieaugums Krievijas bērnudārzos, visticamāk, ir daļa no Krievijas izglītības sistēmas turpmākas militarizācijas,” teikts Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas paziņojumā.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievijas skolās, bērnudārzos un citās izglītības iestādēs ir notikuši aptuveni 200 000 militāras tematikas “patriotiskie” pasākumi, kas vienā vai otrā veidā saistīti ar karu. Skolotāji bērniem uzdod šūt kamuflāžas tīklus un vilnas jakas karavīriem, rakstīt vēstules frontei un cept maizi karavīriem.
Psihiatre Jekaterina Ternovaja brīdina: “Bērna psihe absorbē visu, kas notiek apkārt. Ja skolā māca mest granātas, tas kļūst par normu. Mēs normalizējam vardarbību. Bērns sāk domāt, ka vienmēr jābūt gatavam aizsargāties – viņam tiek uzlikta atbildība, kuru viņš pats nav izvēlējies. Tas būtiski ietekmē realitātes uztveri.”
Aptuveni 1000 izglītības iestādes ir mēģinājušas pārliecināt pusaudžus noslēgt līgumu ar armiju un doties uz fronti tūlīt pēc skolas absolvēšanas. Kā aprēķinājis “Novaya-Europe”, analizējot 45 000 Krievijas skolu un bērnudārzu, militārisms ir pārpludinājis izglītības sistēmu.