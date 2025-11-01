Bojāta militārā tehnika Gazas joslā. 2025. gada 30. oktobris./Ilustratīvs attēls.
"Hamas" atdevis Izraēlai svešas mirstīgās atliekas
Palestīniešu teroristu grupējuma "Hamas" iepriekšējā naktī Izraēlai atdotās trīs cilvēku mirstīgās atliekas nepieder nevienam no ķīlniekiem, sestdien paziņojusi Izraēlas armija.
Šī nav pirmā reize, kad "Hamas" atdevis Izraēlai svešas mirstīgās atliekas.
Izraēlas armija ziņu aģentūrai AFP pavēstīja, ka tiesu ekspertīzē secināts, ka šīs mirstīgās atliekas nepieder nevienam no 11 mirušajiem gūstekņiem, kas "Hamas" vēl jāatdod Izraēlai saskaņā ar pamiera vienošanos, kas 10. oktobrī tika noslēgta ar ASV starpniecību. Saskaņā ar pamiera vienošanos "Hamas" atbrīvoja visus 20 dzīvos ķīlniekus, un līdz šim atdevusi 17 cilvēku mirstīgās atliekas.