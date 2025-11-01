"Tā taču ir tikai sēdvieta!" lidmašīnas pasažieres reakcija izraisa plašas diskusijas
Pirms lidojuma pasažieriem parasti ir iespēja izvēlēties sev sēdvietu - pie ejas, pie loga vai vidū. Tomēr daži izvēlas ietaupīt un ļauj aviokompānijai vēlāk piešķirt vietu nejaušā kārtībā.
Viena sieviete nolēma neriskēt. Viņa rezervēja pie loga sēdvietu piecu stundu lidojumam, lai varētu baudīt skatu un atpūsties, atspiedusies pret logu. Tomēr mierīgs lidojums neiznāca.
Viņa dalījās pieredzē "Reddit": "Lidmašīnā ienāca māte ar pusaudzi dēlu un pajautāja, vai es piekrītu mainīt sēdvietas, lai viņas dēls varētu sēdēt pie loga. Es pieklājīgi atvainojos un teicu, ka labprāt palikšu savā vietā."
"Viņa tūlīt atbildēja: "Tā taču ir tikai sēdvieta, nesarežģī lietas." Es pasmaidīju un teicu: "Tieši tā. Un tā ir mana vieta.’"
Pēc tam māte skaļi nopūtās, apsēdās blakus vietā un pārējo lidojumu pavadīja, stumjot sievietei ar elkoni, turklāt savu viedtālruni turēja maksimālā spilgtumā.
Vēlāk pasažiere internetā jautāja, vai viņa rīkojās pareizi: "Es saprotu, ka cilvēkiem patīk sēdēt kopā, bet vai tas padara mani nepieklājīgu, ka es iepriekš izvēlējos vietu, plānojot lidojumu?"
Komentāros daudzi dalījās līdzīgās situācijās. Viens lietotājs rakstīja: "Es vienkārši norādītu uz vidējo sēdvietu un mierīgi teiktu: "Tā taču ir tikai sēdvieta, nesarežģī lietas."
Cits piebilda: "Man bija līdzīga situācija - es speciāli rezervēju bērnam vietu pie loga, bet kāda vecmāmiņa apgalvoja, ka viņas mazbērnam arī jābūt pie loga. Diemžēl tā nebija, un es neatdevu savu vietu, par kuru biju samaksājis."
Trešais komentētājs stāstīja par pretēju situāciju: "Biznesa braucienos es vienmēr sēdēju pie loga. Vienā reisā blakus manai vietai sēdēja māte ar 12 gadus vecu dēlu. Izskatījās, ka zēnam tas ir pirmais lidojums. Viņš klusi skatījās logā, un es piedāvāju apmainīties vietām. Zēns bija sajūsmā, māte - pateicīga. Es pats saņēmu vietu pie ejas - win-win!"
Galu galā lielākā daļa komentētāju uzskatīja, ka pasažiere rīkojās pareizi. "Šādā situācijā vienkārši var piezvanīt stjuartei un risināt jautājumu - tas tiek fiksēts, un, visticamāk, viņa vairs netraucēs citus."