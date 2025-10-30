Polijā masveidā iebrauc gados jauni cilvēki no Ukrainas
Pēc Ukrainas lēmuma atļaut valsti pamest 18 līdz 22 gadus veciem vīriešiem Polija reģistrējusi masveida jaunu vīriešu iebraukšanu no Ukrainas. Pēdējo divu mēnešu laikā no Ukrainas uz Poliju devušies gandrīz 100 000 vīriešu vecumā no 18 līdz 22 gadiem, atsaucoties uz Polijas robežsardzes dienesta datiem, ceturtdien ziņo britu laikraksts "The Telegraph".
No 2025. gada janvāra līdz augusta beigām, kad Ukrainā stājās spēkā jaunie noteikumi, Polijā bija ieceļojuši aptuveni 45 300 ukraiņu vīriešu vecumā no 18 līdz 22 gadiem, liecina Polijas robežsardzes dienesta dati.
Savukārt pēdējo divu mēnešu laikā Polijā ieceļojuši 98 500 gados jauni ukraiņu vīrieši jeb 1600 dienā.
Kopš 28. augusta Ukrainas vīriešiem vecumā no 18 līdz 22 gadiem ir atļauts brīvi izbraukt no valsts. Līdz tam karastāvoklis, kas Ukrainā ir spēkā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma 2022. gada februārī, aizliedza pieaugušajiem vīriešiem vecumā līdz 60 gadiem izbraukt no valsts, izņemot atsevišķus izņēmumus.
"Šī soļa mērķis, pirmkārt, ir nodrošināt ukraiņu jauniešiem plašākas iespējas iegūt izglītību, stažēties, legāli strādāt ārzemēs, lai vēlāk iegūto pieredzi varētu izmantot Ukrainas attīstībai," vietnē "Telegram" norādīja Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko.
Pēc šī Ukrainas soļa arī Vācijā novērojams gados jaunu ukraiņu pieplūdums. Pieprasījumi pēc pagaidu aizsardzības no šīs vecuma grupas ukraiņiem pieauguši no aptuveni 100 līdz 1000 nedēļā, 15. oktobrī paziņoja Vācijas Iekšlietu ministrija.
Palielinājies arī kopējais to Ukrainas pilsoņu skaits, kas meklē aizsardzību Vācijā. Ukrainas pilsoņiem Vācijā tiek piešķirta uzturēšanās atļauja, kas ļauj nekavējoties sākt strādāt un saņemt pabalstus.
Bavārijas federālās zemes premjerministrs Markuss Zēders šomēnes aicināja Kijivu aizliegt jauniem vīriešiem pamest Ukrainu. "Neviens nebūs ieguvējs, ja arvien vairāk jaunu vīriešu no Ukrainas ieradīsies Vācijā, nevis aizstāvēs savu dzimteni," laikrakstam "Bild" atzina Zēders.