"Izskatās, ka tev dzīvot apnicis!": sieviete naktī nodedzinājusi drauga māju, jo viņš bija telefoniski uzaicinājis uz mīlas priekiem, bet ... aizmiga
ASV Ņūdžersijas štata iedzīvotāja atzinusi savu vainu apsūdzībā par mājas nodedzināšanu. Šādi noziegumi pastāvīgi notiek daudzviet pasaulē, taču šoreiz iemesls daudzus pārsteidza — atriebīgā sieviete nosvilināja vīrieša māju pēc tam, kad viņš bija telefoniski uzaicinājis sievieti nodarboties ar mīlas priekiem, bet … aizmiga, liekot satracinātajai dāmai naktī palikt uz ielas.
35 gadus vecā Teja Rasela vienojās ar apsūdzību atzīt savu vainu dedzināšanā, kas ļautu viņai izvairīties no smagākām apsūdzībām slepkavības mēģinājumā. Spriedumu Raselai pasludinās 9. janvārī, viņai draud 8 gadu ieslodzījums, vēsta “The Mercury News”.
2019. gada 4. augustā ap četriem rītā viņai piezvanīja paziņa un uzaicināja uz intīmām rotaļām pie sevis mājās, bet pēc tam, kā izrādījās, ļoti neapdomīgi bija devies gulēt. Rasela ieradās, bet mīlnieks viņu nesagaidīja. Rasela astoņas reizes mēģināja viņu sazvanīt, bet pēc tam aizsūtīja ziņu: “Izskatās, ka tev apnicis dzīvot.”
Pēc tam Rasela devās uz tuvāko degvielas uzpildes staciju Ņūdžersijas štata Vudberijā, nopirka degmaisījumu un aizdedzināja vīrieša māju. Kad vīrietis pamodās, viņam nācās vienā T-krekliņā izlēkt pa degošās mājas logu, gūstot apdegumus un saindējoties ar dūmiem. Māja pilnībā nodega, ugunsdzēsējiem izdevās izglābt tikai viņa suni.
2019. gada sižetu par šo drāmu var noskatīties zemāk.