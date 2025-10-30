Pēc Lietuvas lēmuma Polija atliek robežas atvēršanu ar Baltkrieviju
Pēc tam, kad Lietuva nolēma slēgt robežu ar Baltkrieviju, Polija ir atlikusi plānus atvērt savus robežkontroles punktus ar Baltkrieviju, ceturtdien paziņoja Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene.
Vizītes Latvijā laikā viņa teica, ka trešdien ir telefoniski sazinājusies ar Polijas premjerministru Donaldu Tusku.
"Tā bija detalizēta un plaša saruna, un mēs vienojāmies, ka Polijas premjerministrs atliks robežas atvēršanu. Tas nozīmē, ka mēs koordinējam savu rīcību, un pagaidām robežas paliks slēgtas gan Polijas, gan Lietuvas pusē," Ruginiene paskaidroja.
"Mums jau ir pirmā reakcija no Baltkrievijas, un es ļoti ceru, ka viņi izrādīs sapratni, ka mēs nepieļausim nekādus hibrīduzbrukumus un darīsim visu iespējamo, lai pārvaldītu draudus un nodrošinātu mūsu cilvēku drošību," viņa klāstīja.
Polijas premjerministrs Tusks otrdien paziņoja par plāniem atkal atvērt divus robežkontroles punktus uz robežas ar Baltkrieviju.
Varšava plānoja no atkal atvērt Kuzņicas robežšķērsošanas punktu, kas ir slēgts kopš 2021. gada 9. novembra, un Bobrovņiku robežšķērsošanas punktu, kas ir slēgts kopš 2023. gada 10. februāra.