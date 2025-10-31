Jaunieši darba vietā negrib sadarboties ar vienaudžiem: 31% no viņiem tas kaitina
Saskaņā ar “Edubirdie” aptauju, jauniešiem nepatīk darba vietā strādāt kopā ar vienaudžiem.
“Edubirdie” aptauja, kurā piedalījās 2 000 Z paaudzes pārstāvju (cilvēki, kas dzimuši laikposmā no 1997. līdz 2012. gadam), atklāja, ka 31 procents uzskata, ka strādāt ar cilvēkiem viņu vecumā ir kaitinoši, savukārt 20 procenti teica, ka “baby boomers” (cilvēki, kas dzimuši laikposmā no 1946. gada līdz 1964. gadam) ir vissliktākie, vēsta medijs “Newsweek”. Tiek norādīts, ka viens no iemesls tam ir, jo Z paaudzei uzskata savus vienaudžus par konkurentiem, tāpēc dod priekšroku sadarbībai, piemēram, ar mileniāļiem ( tiem, kuri dzimuši no 1981. gada līdz 1996. gadam).
Ir novērots arī, ka darba devēji vilcinās pieņemt jauniešus darbā, jo uzskata, ka tiem trūkst nepieciešamo prasmju, norāda “Intelligent.com” aptauja. Aptaujas dati liecina, ka 60 procenti darba devēju jau bija paspējuši atlaist tos, kuri absolvēja universitāti 2024. gadā. "Intelligent.com" ir tīmekļa vietne, kas sniedz informāciju studentiem un profesionāļiem par dažādām jomām, piemēram, informāciju par augstskolu reitingiem, karjeras padomus.