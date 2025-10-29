Kaujinieki ielauzušies Sudānas dzemdību namā un noslaktējuši vairāk nekā 460 cilvēku
Sudānas pilsētā Faširā dzemdību namā ielauzušies bruņoti kaujinieki, kas ārstniecības iestādē nonāvējuši vairāk nekā 460 cilvēku.
"Visi pacienti, veselības aprūpes personāls un veselības aprūpes iestādes ir jāaizsargā saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām," trešdien platformā "X" pauda Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebreiesus.
Nedēļas nogalē Darfūras reģiona pilsētu ieņēma Ātrā atbalsta spēku (RSF) kaujinieki. Saskaņā ar Sudānas Ārstu tīkla datiem, mēģinot bēgt, nogalināti vismaz 1500 neapbruņotu civiliedzīvotāju. Ir videoieraksti, kuros redzami desmitiem neapbruņotu vīriešu, kas nošauti. Ārsti apsūdz RSF valsts iedzīvotāju, kas nav arābi, genocīdā.
Kopš 2023. gada aprīļa Austrumāfrikas valstī notiek asiņaina cīņa par varu starp "de facto" valdnieku Abdelfatahu al Burhanu un viņa bijušo vietnieku Mohammedu Hamdanu Daglo, kas vada RSF. Faširā, ko RSF bija aplenkuši vairāk nekā 500 dienu, ir aptuveni 300 000 civiliedzīvotāju.
Eksperti ir kritizē Rietumu valdības, ka tās nepiemēro sankcijas valstīm, kas atbalsta nemiernieku kaujiniekus, arī Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE). AAE noliedz jebkādu iejaukšanos konfliktā. Tiesa, laikraksts "Wall Street Journal", atsaucoties uz ASV izlūkošanas avotiem, ziņoja, ka AAE piegādā ieročus RSF.