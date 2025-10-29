Seksuālais varmāka no Etiopijas, kurš kļūdas pēc tika atbrīvots no cietuma, deportēts uz savu dzimteni
Patvēruma meklētājs Hadušs Kebats, kurš 24. oktobrī tika kļūdaini atbrīvots no Lielbritānijas cietuma pēc notiesāšanas par seksuālu uzbrukumu 14 gadus vecai meitenei, ticis izraidīts uz Etiopiju bez iespējām atgriezties, paziņojusi Lielbritānijas valdība trešdien.
Lielbritānijas iekšlietu ministre Šabana Mahmūda paziņoja, ka noziedznieka lidmašīna piezemējās Etiopijā trešdienas rītā. "Es esmu izmantojusi visus iespējamos līdzekļus, lai izraidītu Kebatu no Lielbritānijas un deportētu viņu uz Etiopiju," viņa sacīja. "Es priecājos jums paziņot, ka šis pretīgais bērnu seksuālais varmāka ir izraidīts. Pateicoties tam mūsu ielas ir kļuvušas drošākas," norādīja ministre.
Kebata gadījums Lielbritānijā licis uzvirmot spraigām diskusijām par nelegālo imigrāciju un valdības centieniem to kontrolēt. Etiopietis ieradās Anglijā šī gada 29. jūnijā, kad ar nelielu laivu šķērsoja Lamanša šaurumu. Bet vien pāris dienas pēc ierašanās viņš uzbruka 14 gadus vecai jaunietei. Šis gadījums Lielbritānijā izraisīja plašu protesta vilni, kas sākās Londonā un izplatījas vairākās citās Lielbritānijas pilsētās. Kebats tika notiesāts par seksuālu uzbrukumu jaunietei, un viņu bija paredzēts izraidīt no valsts, taču piektdien viņš kļūdaini tika atbrīvots no cietuma, un Lielbritānijas policija uzsāka plašu viņa tvarstīšanas kampaņu. Etiopietis tika aizturēts divas dienas vēlāk kādā Londonas parkā.
Šogad Lamanša šaurumu šķērsojuši vairāk nekā 36 900 migrantu, kas jau ir vairāk nekā visā 2024. gadā kopā ņemot. Lielbritānijas valdība ir apņēmusies ierobežot savu migrācijas politiku, taču joprojām cīnās, lai atrastu risinājumus.