Slovākijas iedzīvotāji sašutuši par jaunu likumu, kas ierobežos gājējus
Slovākijā pieņemts jauns likums, kas nosaka ātruma ierobežojumu uz ietvēm - ne vairāk kā 6 kilometri stundā. Kā raksta "Politico", šis dokuments izraisījis izbrīna un pat sašutuma vilni valstī.
Norādīts, ka ierobežojums attiecas uz gājējiem, velosipēdistiem, skeitbordistiem, kā arī skuteru un elektroskuteru vadītājiem - uz visiem, kam atļauts pārvietoties pa ietvēm.
Varas pārstāvji skaidro, ka likums galvenokārt vērsts uz divriteņu transporta līdzekļu ātruma ierobežošanu.
"Galvenais mērķis ir paaugstināt drošību uz ietvēm, ņemot vērā pieaugošo sadursmju skaitu ar skuteru vadītājiem," sacīja grozījuma autors Ļubomirs Važnijs no valdošās partijas "Smer".
Politico norāda, ka vidējais gājēja ātrums ir 4-5 km/h, taču fiziski veselam cilvēkam ir pilnīgi normāli iet arī ar 6,4 km/h, kas formāli jau būtu jaunā Slovākijas likuma pārkāpums.
Opozīcija jau ir kritizējusi grozījumu Ceļu satiksmes likumā. "Ja mēs vēlamies samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu, mums vajadzīgas drošākas velojoslas, nevis absurdie ierobežojumi, kurus fiziski nav iespējams ievērot. Ar šādu ātrumu velosipēdists gandrīz nespēj noturēt līdzsvaru," sacīja Martins Pekars no opozīcijas liberālās partijas "Progresīvā Slovākija".
Pat Iekšlietu ministrijā kolēģu lēmumu no valdošās koalīcijas parlamentā neatzina par veiksmīgu un paziņoja, ka saprātīgāk būtu vienkārši aizliegt elektroskūteru kustību uz ietvēm.
Grozījumi ir pamatīgi pārsteiguši arī parastos slovākus. Sociālajos tīklos iedzīvotāji vaicā, vai viņiem nedraudēs sods, ja viņi skries pa ietvi, lai paspētu uz autobusu.
Jaunais likums stāsies spēkā 2026. gada 1. janvārī.
Citi aizliegumi Eiropā
Populāri kūrorti Spānijā un Portugālē ievieš jaunus, stingrus sodus tūristiem. Īpaši paredzēts sodīt par smēķēšanu un mājdzīvnieku atrašanos pludmalē.
Tāpat tika ziņots, ka no nākamā gada Čehijas galvaspilsētā tiks aizliegta elektroskūteru noma. Vietējās varas iestādes šo transportlīdzekli sauc par haosa cēloni uz ceļiem.