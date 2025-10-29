Izraēlas armija paziņo par pamiera atjaunošanu
Izraēlas armija paziņo par pamiera atjaunošanu.
Izraēlas armija paziņo par pamiera atjaunošanu

Izraēlas armija trešdien paziņojusi par pamiera atjaunošanu Gazas joslā.

Jau vēstīts, ka Izraēlas armija otrdien veica gaisa triecienus Gazas joslai pēc tam, kad tā bija apsūdzējusi "Hamās" Izraēlas karavīru apšaudīšanā un pamiera pārkāpšanā. Triecieni notika vairākās Gazas joslas daļās.

Armija šodien paziņoja, ka pēc triecieniem teroristiem tā atgriezusies pie pamiera vienošanās izpildes.

Izraēlas armija atklāja, ka deva triecienus 30 teroristiem, kas ieņēma augstu rangu teroristu organizācijās, kas darbojas Gazas joslā.

