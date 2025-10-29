Viesuļvētra "Melisa" sasniegusi Kubu
Orkāns "Melisa" trešdien sasniegusi Kubas austrumus kā trešās kategorijas viesuļvētra.
Kubā evakuēti simtiem tūkstošu cilvēku, un Santjago de Kubas, Granmas, Gvantanamo, Olginas un Lastunasas provincēs izsludināts brīdinājums par viesuļvētru. Meteorologi prognozē spēcīgu lietu un zemes nogruvumus.
Kubas prezidents Migels Diass-Kanels norādīja, ka "Melisa" ir spēcīgākā vētra, kāda skārusi Kubas teritoriju.
"Melisa" iepriekš skāra Jamaiku, Haiti un Dominikānu. Jamaikai tā tuvojās kā piektās kategorijas viesuļvētra, draudot kļūt par spēcīgāko līdz šim Jamaikā pieredzēto orkānu.
Meteorologi prognozē, ka "Melisa" šorīt šķērsos Kubu un vakarpusē sasniegs Bahamu salas.
Sasniedzot Jamaiku, "Melisas" maksimālais vēja ātrums bija 295 kilometri stundā (82 metri sekundē), bet šorīt tas bija vairs tikai 193 kilometri stundā (54 metri sekundē).
Jamaika vēl nav novērtējusi vētras postījumus, bet pienāk ziņas, ka smagi cietusi Klerendonas province, valsts dienvidos, un Sentelizabetas province, valsts dienvidrietumos.
Vētra nodarījusi postījumus četrām slimnīcām, no kurām viena palikusi bez elektroapgādes, ziņo Jamaikas Katastrofu riska pārvaldības padomes amatpersona.
Visā valstī izgāzti koki, bojātas elektroapgādes līnijas un izcēlušies plaši plūdi. Otrdienas vakarā bez elektrības bija palikuši vairāk nekā pusmiljons klientu.
Valdība paziņoja, ka cer jau ceturtdien atkal atvērt visas Jamaikas lidostas, lai nodrošinātu ātru neatliekamās palīdzības izplatīšanu.
"Melisas" laupījusi dzīvību jau septiņiem cilvēkiem - trīs Jamaikā, trīs Haiti un vienam Dominikānā, kur vēl viens cilvēks joprojām ir pazudis.