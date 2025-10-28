Vašingtonā atjaunots piemineklis konfederātu ģenerālim Paikam, kuru nogāza "Black Lives Matter" aktīvisti
ASV Nacionālo parku dienests (NPS) atjaunojis Vašingtonā pieminekli konfederātu ģenerālim Albertam Paikam, kas tika nogāzts 2020. gadā BLM (Black Lives Matter - Melno dzīvībām ir nozīme) protestu laikā.
NPS jau augustā paziņoja par nodomu atjaunot šo statuju, kas godina Paika ieguldījumu brīvmūrniecībā un bija vienīgais piemineklis kādam konfederātu ģenerālim Vašingtonā. Nedēļas nogalē Paika statuja tika atjaunota savā vecajā vietā.
Konfederātus godinošas statujas bija galvenais vandalisma mērķis 2020. gada vidū notikušo grautiņu laikā. Šie protesti izcēlās 2020. gada jūnijā pēc melnādainā sīkā noziedznieka un narkomāna Džordža Floida nāves policijas aizturēšanas laikā.
Donalds Tramps, kurš toreiz bija ASV prezidents, nosauca Paika statujas nogāšanu par "negodu". Pēc atgriešanās prezidenta amatā šī gada janvārī Tramps parakstīja rīkojumu "par patiesības un saprāta atjaunošanu Amerikas vēsturē".
Tramps arī deva rīkojumu atjaunot vairāku ASV militāro bāzu nosaukumus, ar kuriem tika godināti virsnieki, kas pilsoņu karā cīnījās konfederātu pusē. Šie nosaukumi tika mainīti demokrātu prezidenta Džo Baidena laikā.
Vairākām bāzēm jau ir atdoti to sākotnējie nosaukumi, taču tagad tie godina militārpersonas ar tādiem pašiem vārdiem kā tām, kas cīnījās konfederātu pusē. Piemēram, Brega forts sākotnēji tā tika nodēvēts par godu konfederātu ģenerālim Brekstonam Bregam, bet tagad godā Otrā pasaules kara laika desantnieku Rolandu Leonu Bregu.