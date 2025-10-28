Polijas prokuratūra prasa aizturēt bijušo tieslietu ministru Zbigņevu Zjobro, kurš aizbēdzis uz Ungāriju
Polijas prokuratūra pieprasījusi aizturēt bijušo tieslietu ministru Zbigņevu Zjobro, ko tur aizdomās par korupciju. Prokuratūra lūgusi parlamentu atcelt tiesisko imunitāti Zjobro, kas pašlaik ir parlamenta deputāts no partijas "Likums un taisnīgums". Prokuratūra vēlas viņu aizturēt un sākt tiesvedību.
Pret 55 gadus veco politiķi tiek veikta izmeklēšana par 26 iespējamiem noziegumiem, tostarp par noziedzīgas organizācijas veidošanu, līdzdalību tajā un naudas piesavināšanos aptuveni 34 miljonu eiro apmērā. Zjobro apsūdzēts arī par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un nolaidību darbā.
Apsūdzību centrā ir Tieslietu fonds, ko pārrauga Tieslietu ministrija un kas paredzēts noziegumos cietušo atbalstam. Būdams tieslietu ministrs, Zjobro devis rīkojumus padotajiem novirzīt fonda naudu projektiem, kas varētu dot politisku labumu viņa pārstāvētajai partijai. "Pamatojoties uz pierādījumiem, nav šaubu, ka Zbigņevs Zjobro zināja par pārkāpumiem Tieslietu fonda dotāciju piešķiršanā," norādīja prokuratūras preses pārstāve.
Pagājušā gada decembrī prokuratūra izvirzīja līdzīgas apsūdzības Zjobro bijušajam vietniekam Marčinam Romanovskim, kas vēlāk aizbēga uz Ungāriju un tur viņam tika piešķirts politiskais patvērums.
Partija "Likums un taisnīgums" atradās pie varas Polijā no 2015. līdz 2023. gadam, un šajā periodā veica plašas reformas tiesu sistēmā, kas noveda pie konflikta ar Eiropas Komisiju (EK). Brisele uzskatīja, ka šie soļi ir atkāpšanās no demokrātijas, kas grauj ES standartus un apdraud tiesiskumu blokā.
"Likums un taisnīgums" zaudēja varu parlamenta vēlēšanās 2023. gada oktobrī un tagad atrodas opozīcijā. Premjerministra Donalda Tuska vadītā valdība cenšas atcelt "Likuma un taisnīguma" panāktās pretrunīgi vērtētās tiesu sistēmas reformas.