Izraēlas armijai pavēlēts atkal uzbrukt "Hamas" kontrolētajai Gazas joslai, jo teroristi nepilda pamiera nosacījumus
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu otrdien devis rīkojumu armijai nekavējoties uzbrukt palestīniešu teroristu grupējuma "Hamas" pārvaldītajai Gazas joslai.
"Pēc konsultācijām par drošības jautājumiem premjerministrs Netanjahu deva rīkojumu armijai nekavējoties veikt spēcīgus triecienus Gazas joslā," paziņoja Netanjahu birojs.
Izraēla apsūdz palestīniešu teroristu grupējumu "Hamas", ka tas pārkāpis vienošanos par pamieru, kas ar ASV starpniecību tika noslēgta oktobra sākumā.
CBS vēsta, ka "Hamas" teroristi nodevuši it kā gūstā mirušā (vai nogalinātā) izraēlieša mirstīgās atliekas, taču Izraēlas tiesu mediķi noskaidrojuši, ka konkrētās personas mirstīgās atliekas jau bijusi atgūtas un nodotas piederīgajiem apbedīšanai jau pirms diviem gadiem. Turklāt Izraēlas mediji ieguvuši Izraēlas armijas ar dronu slepeni veiktu videoierakstu, kurā redzams, ka "Hamas" teroristi pārapbedī kaut kāda cilvēka līķi, kuru pēc tam atdod Sarkanā krusta darbiniekiem, to uzdodot par ķīlnieka līķi.
Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kacs jau bija draudējis atsākt karadarbību Gazas joslā, ja "Hamas" teroristi nepildīs ASV atbalstītā pamiera nosacījumus. Saskaņā ar pamiera vienošanos, kuru palīdzēja panākt ASV prezidents Donalds Tramps, "Hamas" vispirms atbrīvoja visus 20 vēl dzīvos ķīlniekus apmaiņā pret gandrīz 2000 palestīniešiem, kas tika atbrīvoti no Izraēlas cietumiem. Saskaņā ar vienošanās nosacījumiem "Hamās" ir jāatdod Izraēlai arī 28 zināmu mirušo ķīlnieku mirstīgās atliekas. Pamiera vienošanās pirmais posms vēl tiek īstenots, fokusējoties uz atlikušo mirušo ķīlnieku mirstīgo atlieku nodošanu apmaiņā pret palestīniešu līķiem. Izraēlas armija pirmdienas vakarā paziņoja, ka Izraēlai ir nodotas vēl viena ķīlnieka mirstīgās atliekas. "Hamas" teroristiem vēl ir jānodod Izraēlai 12 ķīlnieku mirstīgās atliekas.
Pamiera vienošanās paredzēja, ka Izraēla pakāpeniski atvilktu savus spēkus no Gazas joslas, starptautiskajiem spēkiem "nodibinot kontroli un stabilitāti" un "Hamas" teroristiem atbruņojoties.
"Hamas" Gazas joslu kontrolē kopš 2007. gada, kad islāmisti ar varu padzina no šīs teritorijas sekulārā grupējuma "Fatah" kontrolētajai palestīniešu pašpārvaldei lojālos drošības spēkus. Pašreizējais karš Gazas joslā sākās pēc tam, kad 2023. gada 7. oktobrī "Hamas" teroristi sarīkoja slaktiņu Izraēlā, noslepkavojot ap 1200 cilvēku, no kuriem absolūtais vairākums bija civilpersonas. Vēl aptuveni 250 cilvēkus, tajā skaitā sievietes, bērnus un sirmgalvjus, teroristi sagrāba par ķīlniekiem un aizveda uz Gazas joslu.