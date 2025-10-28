Japānā arvien biežāk cilvēkiem uzbrūk lāči; gubernators piedāvā risinājumu
Japānā Akitas prefektūras gubernators Kenta Suzuki otrdien lūdza valdību norīkot armiju, lai tiktu risināta lāču uzbrukumu problēma.
Lāču uzbrukumos šogad Japānā nogalināts rekorddaudz cilvēku - desmit, liecina oficiālās aplēses. Fiskālajā gadā, kas beidzās 2024. gada martā, lāču uzbrukumos tika nogalināti seši cilvēki.
Lāči pēdējā laikā arvien biežāk ieklīst pilsētās, un tas cita starpā tiek skaidrots ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un klimata izmaiņām. Akitas prefektūras gubernators Japānas aizsardzības ministram sacīja, ka "mūsu iedzīvotāju dzīvības nevar aizsargāt bez Pašaizsardzības spēku palīdzības".
"Uzbrukumi, kuru mērķis ir kakls un seja, ir ārkārtīgi izplatīti, un tas rada patiesi smagu situāciju," norādīja gubernators.
Suzuki sacīja, ka lāči tagad parādās ne tikai kalnos, bet arī pilsētās. Tas nav normāli, ka visu iedzīvotāju ikdienas dzīve tiek lielā mērā traucēta, norādīja gubernators.
Aizsardzības ministrs Sindziro Koidzumi atbildē pauda, ka valdība "maksimāli izmantos savas iespējas un pilnvaras", lai atjaunotu drošību. Vides ministrijas amatpersona, kas monitorē lāču uzbrukumus, otrdien ziņu aģentūrai AFP apliecināja, ka bojāgājušo cilvēku skaits "sasniedzis desmit".
Šajos datos pēdējais upuris ir cilvēks, kas Akitas prefektūras kalnu ciematā tika nogalināts lāča uzbrukumā pagājušajā nedēļā. Tiesa, šajos datos vēl nav iekļauti jaunākie nāves gadījumi, kas, šķiet, saistīti ar citiem uzbrukumiem.
Pirmdien netālu no rīsu laukiem Akitas prefektūrā tika atrasta mirusi sieviete, bet kaimiņos Ivates prefektūrā tika atrasts miris vīrietis un viņa suns, ziņoja vietējie mediji. Abiem bija uzbrukuma pazīmes.
Lāči uzbrukuši tūristiem, iekļuvuši veikalos, parādījušies skolu un parku tuvumā, īpaši ziemeļu reģionos. Katru gadu tiek nošauti tūkstošiem lāču. Tiesa, Japānas iedzīvotāju novecošanās nozīmē arī, ka mednieku skaits sarūk.