Izraēla ir pret Turcijas karavīru piedalīšanos starptautiskajos spēkos Gazas joslā
Izraēla neļaus Turcijas karavīriem piedalīties starptautiskos spēkos, kuru izveidošanu pamiera novērošanai Gazas joslā ir ierosinājušas ASV, pirmidien paziņoja Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs.
ASV prezidenta Donalda Trampa ierosinātajā 20 punktu miera plānā ir aicināts izveidot spēkus pamiera novērošanai, bet nav pieminēts, kuras valstis nodrošinātu karavīrus šiem spēkiem.
Tajā teikts, ka ASV "strādās ar arābu un starptautiskajiem partneriem, lai izstrādātu pagaidu Starptautiskos stabilizācijas spēkus", kas tiktu dislocēti Gazas joslā. Šie spēki apmācītu un atbalstītu "pārbaudītus palestīniešu policijas spēkus" un "konsultētos ar Jordāniju un Ēģipti, kurām ir plaša pieredze šajā jomā".
Pamiera vienošanās pirmais posms vēl tiek īstenots, fokusējoties uz atlikušo mirušo ķīlnieku mirstīgo atlieku nodošanu apmaiņā pret palestīniešu līķiem.
Izraēlas armija pirmdienas vakarā paziņoja, ka Izraēlai ir nodotas vēl viena ķīlnieka mirstīgās atliekas. Kaujinieku grupējumam "Hamas" vēl ir jānodod Izraēlai 12 ķīlnieku mirstīgās atliekas.
Valstis, kas apsver piedalīšanos starptautiskajos spēkos Gazas joslā, arī grib lielāku skaidrību par šo spēku mandātu. Dažu musulmaņu valstu amatpersonas ir izteikušās, ka šiem spēkiem vajag fokusēties uz miera uzturēšanu, nevis uz miera panākšanu starp Izraēlu un "Hamas".
Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs sarunā ar žurnālistiem Ungārijas apmeklējuma laikā sacīja, ka Izraēla ir pret Turcijas karavīru piedalīšanos starptautiskajos spēkos Gazas joslā, ņemot vērā Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana ilgstošo naidīgo attieksmi pret Izraēlu. Sārs sacīja, ka Izraēla ir darījusi zināmu savu nostāju ASV amatpersonām.
"Valstīm, kas grib vai ir gatavas nosūtīt bruņotos spēkus, jābūt vismaz godīgām pret Izraēlu," sacīja ministrs.
Pamiera vienošanās paredz, ka Izraēla pakāpeniski atvilktu savus spēkus no Gazas joslas, starptautiskajiem spēkiem "nodibinot kontroli un stabilitāti" un "Hamas" kaujiniekiem atbruņojoties.