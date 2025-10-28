Mākslīgajam intelektam vajag jaudu - "Google" plāno atjaunot atomelektrostacijas darbību ASV
ASV tehnoloģiju uzņēmums "Google" pirmdien paziņoja par plānu atjaunot atomelektrostacijas (AES) darbību Aijovas štatā, lai darbinātu savu mākslīgā intelekta (MI) infrastruktūru.
"Google" un energokompānija "NextEra Energy" kopīgā paziņojumā presei informēja, ka 2020. gadā slēgtā atomelektrostacija "Duane Arnold Energy Center" atsāks darbību 2029. gadā, "lai palīdzētu darbināt "Google" augošo mākoņdatošanas un MI infrastruktūru Aijovā".
"Google" parakstīja vienošanos uz 25 gadiem par elektroenerģijas pirkšanu no šīs AES pēc tās darbības atjaunošanas. AES 100% apmērā piederēs kompānijai "NextEra", kas panāca vienošanos ar mazākuma īpašniekiem, lai nopirktu tai pašlaik nepiederošo īpašuma daļu.
"Savienotajām Valstīm ieejot jaunā inovāciju un iespēju laikmetā, kura dzinulis ir MI, šīs stratēģiskās sadarbības mērķis ir dot iespēju "Google" atbildīgi palielināt savas biznesa vajadzības," teikts paziņojumā presei, kurā kodolenerģija tika atzinīgi novērtēta kā no oglekļa emisijām brīvs enerģijas avots.
MI ir kļuvis par nozīmīgu enerģijas pieprasījuma avotu. Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA) aprīlī prognozēja, ka elektroenerģijas patēriņš no datu centru puses līdz 2030. gadam vairāk nekā divkāršosies.
"Google" ir paziņojis arī par citām iniciatīvām papildus enerģijas nodrošināšanai, tai skaitā par kopuzņēmuma veidošanu ar "Elementl Power", lai attīstītu trīs mūsdienīgas AES Savienotajās Valstīs.