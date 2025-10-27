Simtiem cilvēku Leipcigā protestē pret Merca izteikumiem par migrāciju
Leipcigā simtiem cilvēku pirmdien protestēja pret Vācijas kanclera Frīdriha Merca nesenajiem izteikumiem, ka nelegālo imigrantu radītās problēmas ir labi redzamas pilsētu ielās.
Protesta organizatori rēķinājās ar aptuveni 1000 dalībniekiem, bet ieradās aptuveni 2000, liecina policijas aplēses.
Demonstrācija noritēja mierīgi.
Protesti pret Merca izteikumiem pēdējās dienās notikuši daudzviet Vācijā. Nedēļas nogalē demonstrācijā Hamburgā piedalījās aptuveni 2600 cilvēku, Magdeburgā protestēja aptuveni 300 cilvēku, bet Bonnā - aptuveni 200, liecina policijas aplēses.
Mercs 14. oktobrī izteicās, ka federālā valdība labo pagātnes kļūdas imigrācijas politikā un panāk progresu. "Tomēr šī problēma pilsētas tēlā mums, protams, ir, tāpēc federālais iekšlietu ministrs atvieglo un īsteno liela mēroga deportācijas," izteicās Mercs.
Vēlāk Mercs precizēja, ka viņa pieminētās problēmas izraisa imigranti, kam nav uzturēšanās atļauju un kas nestrādā un neievēro Vācijā piemērojamos noteikumus.
Merca izteikumi tikuši kritizēti kā rasistiski, saskatot tajos pieņēmumu, ka par deportāciju mērķiem vajadzētu kļūt pilsētu iedzīvotājiem, kuru sastāvs ir daudzveidīgāks nekā Vācijas lauku rajonos. Kancleru par viņa izteikumiem ir kritizējuši gan sociāldemokrāti (SPD), kas pārstāvēti viņa vadītajā koalīcijā, gan opozīcijā esošie kreisie politiķi.