Francijā pēc kabeļu aizdedzināšanas traucēta vilcienu satiksme
Naktī uz pirmdienu Francijas dienvidaustrumos aizdedzināti dzelzceļa kabeļi, kā dēļ pirmdien pēc grafika nekursēja aptuveni 100 ātrgaitas vilcieni.
Francijas transporta ministrs Filips Tabaro sociālajos tīklos paziņoja, ka kabeļi naktī netālu no Valansas aizdedzināti tīši.
Incidents ietekmējis vienu no Francijas noslogotākajām dzelzceļa līnijām, kas savieno Parīzi ar dienvidu ostas pilsētu Marseļu.
Francijas valsts dzelzceļa operators SNCF paziņoja, ka nācies nomainīt 16 kabeļus 25 metrus garā dzelzceļa posmā. SNCF brīdināja, ka vilcienu satiksme, visticamāk, atsāks kursēt normālā režīmā tikai otrdienas rītā.
Pagaidām nav zināms, kas aizdedzināja kabeļus un ar kādu nolūku.
Jūnijā Francijas ziemeļos kabeļu zādzība uz dažām dienām pārtrauca vilcienu "Eurostar" satiksmi starp Londonu un Parīzi. Savukārt martā netālu no Parīzes tika atrasta un neitralizēta 500 kilogramus smaga Otrā pasaules kara laika bumba. Kamēr bumba tika neitralizēta, tūkstošiem pasažieru iestrēga Francijas galvaspilsētā.