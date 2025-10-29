"Dzīvosim manas mammas un tēta garāžā" - cilvēki palikuši ar muti vaļā par kāda pāra ideju
Video par pāri, kas plāno pārveidot garāžu par pagaidu dzīvokli, lai ietaupītu naudu sapņu mājas iegādei, kļuvis populārs vietnē “TikTok”. Viedokļi par to, vai tā ir laba ideja, dalās.
18. oktobrī lietotāja @annajayyyne publicēja video, kas skatīts vairāk nekā 720 000 reižu. Klipā sieviete un viņas līgavainis stāv ārpus garāžas, kuru viņi plāno pārbūvēt par savu jauno dzīvesvietu.
“Mans līgavainis un es pārveidosim šo garāžu mazā dzīvoklītī, kurā dzīvosim. Mēs negribējām iegādāties māju, kas mums nepatīk, tāpēc pagaidām dzīvosim manas mammas un tēta garāžā, lai varētu ietaupīt mājai, kas mums tiešām patiks nākotnē,” skaidro sieviete.
Viņas līgavainis piebilst, ka šis risinājums būs īslaicīgs: “Tas ir tikai uz neilgu laiku. Mēs nākamos trīs vai četrus gadus dzīvosim šeit un krāsim pēc iespējas vairāk naudas.” Visus remontdarbus viņi plāno veikt paši un video arī parāda, kā izskatīsies dzīvoklis – tur joprojām būšot vieta arī automašīnai.
Sabiedrības reakcija
Komentāros cilvēku viedokļi par šādu izvēli dalās. Daudzi raksta, ka ideja ir lieliska, tas patiešām palīdzēs pārim ietaupīt daudz naudas. Daži atzīmē, ka pēc trim gadiem mājokļu cenas, iespējams, būs krietni zemākas. Vairāki lietotāji apsveica pāri un novēlēja, lai viņiem viss izdodas.
Tomēr ir arī tādi, kas šo ideju uzskata par muļķīgu. Pimkārt, daži cilvēki norāda, ka “dzīvot tikai neilgu laiku” nevar nozīmēt trīs līdz četrus gadus — pāris, visticamāk, neplāno izvākties, un tā arī vajadzētu atklāti teikt. Otrkārt, tiek uzsvērts, ka remontdarbi var izmaksāt tikpat daudz kā jaunas mājas iegāde. Treškārt, daļa komentētāju uzskata, ka labāk būtu iegādāties lētu dzīvokli, nevis “čakarēties”, pārveidojot vecāku garāžu.
Komentāros pāris atbildējis, ka idejas autore patiesībā ir sievietes māte. Savukārt sievietes līgavainis piebildis, ka viņi visu ir rūpīgi aprēķinājuši, un garāžas pārbūves izmaksas sanāk krietni zemākas nekā jauna dzīvokļa iegāde — pat tad, ja viņi tur dzīvotu tikai gadu. Kopējās izmaksas varētu sasniegt no 8000 (aptuveni 6722 eiro) līdz 12 000 (aptuveni 10 084 eiro) dolāru.