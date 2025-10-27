Eiropas Savienība nolēmusi slēgt Krievijas pilsoņiem pēdējo iespēju iegūt Visa un Mastercard kartes
Eiropas Savienība 19. sankciju paketes ietvaros, kas nesen tika apstiprināta, iekļāvusi melnajā sarakstā Baltkrievijas “Alfa-bankas” filiāli — lielāko Krievijas privāto banku.
Kā ziņo “The Moscow Times”, Baltkrievijas “Alfa-banka” pakļauta bloķējošām sankcijām, kas aizliedz jebkādas operācijas ar šo banku un paredz pilnīgu aktīvu iesaldēšanu. Līdzīgas sankcijas noteiktas arī Baltkrievijas “Sberbank” un “VTB” meitasuzņēmumiem, kā arī “VTB” filiālēm Kazahstānā un Ķīnā. Sankcijas stāsies spēkā 2. decembrī.
Baltkrievijas “Alfa-bankas” maksājumu kartes bija populāras Krievijas pilsoņu vidū, kas ceļoja uz ārzemēm, jo no Krievijas maksājumu sistēmas “Visa” un “Mastercard” aizgāja 2022. gadā, bet kaimiņvalstī Baltkrievijā tās joprojām varēja saņemt.
Bankas pārstāvis pavēstījis, ka juristi jau analizē situāciju, taču visas bankas kartes pagaidām darbojas ierastajā režīmā. Banka solīja informēt klientus, ja situācija mainīsies.
Tāpat 19. sankciju paketes ietvaros ES aizliedza transakcijas ar “Alfa-bank”, “MTS-bank”, “Absolut Bank” un Krievijas stabilkoinu A7A5, kā arī noteica aizliegumu operācijām caur maksājumu sistēmu “Mir” un Ātrās maksājumu sistēmu (СБП).
Sankciju sarakstā iekļautas arī vairākas bankas no Tadžikistānas un Kirgizstānas, kā arī Baltkrievijas “BelVEB” un “Belgazprombank”. Papildus sankcijas noteiktas arī “Poljus”, “AvtoVAZ”, “Evraz” un transporta holdingam “Fesco”.