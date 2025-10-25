Sieviete šokā - tikko nopirktās paketes pārklājis pelējums. Vai tiešām?
Kāda sieviete platformā "TikTok" demonstrēja, ka pielika pie lampas paketi. Viņai gandrīz slikti nepalika redzot kāda tā bija stāvoklī.
Sieviete pielika “Always” higiēnisko paketi pie lampas un parādīja, ka tā ir klāta ar melniem punktiņiem un izskatās dzeltenīga. Pēc tam, kad video kļuva virāls, arī citas sievietes platformā dalījās, ka arī viņu “Always” paketes izskatās sapelējušas — dzeltenīgas. Zemāk redzams virālais video.
@mamaaakris Please be aware of this. @Always why does a brand new just out of the bag pad have mold on it? #fyp #women #womenshealth ♬ original sound - | 𝒦𝓇𝒾𝓈 |
Kāda sieviete nolēma pārbaudīt, vai tiešām dzeltena, pieliekot paketi pret gaismu, paliek tikai “Always” paketes. Viņa virs gaismas pielika dažādu zīmolu paketes un konstatēja, ka, pēc viņas domām, “Always” izskatījās netīrāka nekā citas.
@realmelissasimo But what IS it?! Does it just look dirty under the light because of its yucky ingredients in general or is there something wrong with these?! @Always ♬ original sound - Melissa Simonson
Žurnāls “Cosmopolitan” sazinājās ar “Always”, lai iegūtu skaidrojumu, un zīmols paziņoja, ka “tumšākie toņi, ko redzat, turot ieliktni pret gaismu, nav svešas izcelsmes piesārņojums”, bet gan “krāsojums ir tāds, jo produkts satur celulozi”.
Uzņēmums skaidroja, ka, kad pakete tiek apgaismota, absorbējošais celulozes kodols neļauj gaismai izlauzties cauri, tāpēc krāsa mainās. “Always” piebilda, ka līdzīgu efektu var novērot, ja pret gaismu pieliek, piemēram, vates tamponos, kosmētikas noņemšanas tamponos vai pat papīru.
Uzņēmums vēstīja, ka katra “Always” produkta sastāvdaļa tiek rūpīgi pārbaudīta vairākos posmos, un to kvalitāti pārbauda gan pirms, gan ražošanas laikā. Ieliktņu ražošanā tiek izmantota celuloze, bet ražošanā netiek izmantota atkārtoti izmantotas vai pārstrādātas celulozes šķiedras.
Vienīgi nav aprakstīts, kāpēc pirmās sievietes pakete bija klāta ar melniem punktiņiem.