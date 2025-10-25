ASV armija, ar Izraēlas piekrišanu, izmanto dronus pamiera uzraudzīšanai Gazas joslā, ziņo mediji
ASV armija nesen ir sākusi izmantot savus dronus virs Gazas joslas, lai uzraudzītu pamiera ievērošanu starp Izraēlu un palestīniešu teroristu organizāciju "Hamas", sestdien ziņo ASV mediji.
Ar izraēliešu piekrišanu no gaisa tiek uzņemtas fotogrāfijas par darbībām Gazas joslā, vēsta laikraksts "New York Times", atsaucoties uz ASV un Izraēlas militārajiem avotiem.
Ar bezpilota lidaparātu izmantošanu tiek atbalstīts ASV koordinācijas centrs Izraēlas dienvidos, kas uzrauga humānās palīdzības vajadzības un pamiera ievērošanu.
Tomēr laikraksta publikācija liecina, ka ASV puse dotu priekšroku drīzāk vēlētos izmantot dronus, lai veidotu savu priekšstatu par situāciju, nevis paļauties galvenokārt uz Izraēlas izlūkdatiem.
Izraēlas valdības amatpersonas bezpilota lidaparātu izmantošanu raksturoja kā diezgan neparastu. Turklāt ASV valdības avoti šonedēļ pauda šaubas, vai Izraēla patiešām ievēros visas vienošanās to, lai uzturētu trauslo pamieru.
ASV piektdien Gazas joslas pamiera pārraudzīšanas struktūras civilā vadītāja amatā iecēlušas amerikāņu karjeras diplomātu Stīvu Feiginu.
Feigins strādās kopā ar ASV armijas ģenerālleitnantu Patriku Frenku, kas jau iecelts par militāro vadītāju pēc 10. oktobra pamiera izveidotajā struktūrā.
Civilās un militārās koordinācijas centrs tika izveidots 17. oktobrī Izraēlas dienvidos, lai novērotu, vai pamiers netiek pārkāpts, un nodarbotos ar loģistiku, arī palīdzības piegādēm kara izpostītajā Gazas joslā.
Aptuveni 200 ASV karavīru nosūtīti uz centru, kas izvietots īrētā noliktavā, kur viņi strādā kopā ar Izraēlas un Eiropas valstu karavīriem, Apvienoto Arābu Emirātu un Jordānijas pārstāvjiem, kā arī ANO un palīdzības organizāciju darbiniekiem.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio piektdien apmeklēja koordinācijas centru, kas atrodas netālu no Gazas joslas, un tā izveidi raksturoja kā vēsturisku.