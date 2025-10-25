Lielbritānijā kļūdaini no cietuma atbrīvots vīrietis, kurš uzmācās nepilngadīgām meitenēm; viņu šobrīd aktīvi meklē
Lielbritānijas varas iestādes turpina meklēt patvēruma meklētāju, kurš piektdienas rītā kļūdaini tika atbrīvots no cietuma, kur viņš izcieta sodu par seksuālu uzbrukumu 14 gadus vecai meitenei.
38 gadus vecais Etiopijas pilsonis Hadušs Gerberslasie Kebatu, kurš dzīvoja viesnīcā "Bell Hotel" Epingas pilsētā Anglijas dienvidaustrumos, septembrī saņēma 12 mēnešu cietumsodu.
Tieslietu ministrs Deivids Lemijs piektdienas vakarā paziņoja, ka Kebatu atrodas "brīvībā Londonā" pēc iekāpšanas vilcienā Čelmsfordas stacijā un viņu palīdz meklēt Londonas Metropoles policija.
Laikraksts "The Sun" piektdien ziņoja, ka Kebatu bija paredzēts nosūtīt uz imigrācijas aizturēšanas centru, lai viņu deportētu, bet viņš pārpratuma dēļ tika atbrīvots.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmes nosauca šo kļūdaino atbrīvošanu par "pilnīgi nepieņemamu".
"Es esmu sašutis, ka tas ir noticis, un tas tiek izmeklēts. Policija steidzami strādā, lai viņu atrastu, un mana valdība viņus atbalsta. Šo vīrieti vajag notvert un deportēt par viņa noziegumiem," sacīja premjers.
Lemijs, kurš ir arī vicepremjers, sacīja, ka ir "sašutis sabiedrības vārdā", un piebilda, ka ir sācis izmeklēt šo kļūdu.
Opozīcijas ēnu kabineta iekšlietu ministrs Kriss Filps sacīja, ka Kebatu atbrīvošana ir "pārsteidzoša nekompetence", un aicināja veikt publisku izmeklēšanu.
"Mums noteikti ir vajadzīga publiska izmeklēšana par to, kā šis bīstamais nelegālais imigrants, kurš ir arī seksuāli uzbrucis bērnam, tika atbrīvots. Mums arī vajadzīga steidzama atvainošanās no iekšlietu ministres Šabanas Mahmudas un tieslietu ministra Deivida Lemija puses, kuri vadīja šo fiasko," sacīja Filps.
Kebatu, kurš ar nelielu laivu bija ieradies Lielbritānijā, jūlijā uzmācās divām pusaudzēm, sakot, ka viņš grib "bērnu no abām", un mēģinot viņas skūpstīt. Tad viņš uzlika roku vienas meitenes ciskām un glāstīja viņas matus.
Tiesā tika konstatēts, ka viņš arī seksuāli uzbrucis kādai sievietei, mēģinot viņu skūpstīt, liekot roku uz viņas kājas un izsakot komplimentu.
Migrants tika atzīts par vainīgu piecos likumpārkāpumos pēc trīs dienu ilgas prāvas Čelmsfordas un Kolčesteras miertiesās septembrī.
Soda piespriešanas sēdē tika paziņots, ka viņam ir "stingra vēlme" tikt deportētam. Iekšlietu ministrija bija gatava aizvest viņu uz imigrantu aizturēšanas centru pirms plānotas izraidīšanas no Lielbritānijas.
Kebatu lieta izprovocēja demonstrācijas un pretdemonstrācijas Epingā un pie viesnīcām, kurās izmitināti patvēruma meklētāji.