Atsākti lidojumi Viļņas un Kauņas lidostās
Sestdienas rītā atsākti lidojumi Kauņas un Viļņas lidostās, kas piektdienas vakarā tika apturēti meteoroloģisko balonu dēļ.
Piektdien plkst. 20.31 Viļņas lidostā un plkst. 20.36 Kauņas lidostā īslaicīgi tika apturēta aviosatiksme. Abu lidostu zonas tika atvērtas sestdienas rītā plkst. 02.35, un dienas laikā iespējama lidojumu kavēšanās, paziņoja Lietuvas lidostu operators "Lietuvos oro uostai" (LTOU).
Lēmums ierobežot gaisa telpu tika pieņemts saistībā ar cigarešu kontrabandistu izmantotajiem meteobaloniem, kas lidoja Druskininku-Šalčininku virzienā.
Saskaņā ar LTOU sniegto informāciju, pagaidu ierobežojumi ietekmēja gan ienākošos, gan izejošos lidojumus, daži lidojumi tika atcelti. Kopumā abās lidostās tika ietekmēti 40 lidojumi un vairāk nekā 6000 pasažieru.
Abās lidostās kopumā atcelti 10, novirzīti 14 un aizkavēti 16 reisi.
Kauņas lidostā gaisa telpas ierobežojumu dēļ tika ietekmēti 510 pasažieri un trīs reisi, no kuriem divi tika novirzīti, bet viens atcelts.
Viļņas lidostā tika skarti aptuveni 5900 pasažieru un ietekmēti 37 reisi, no kuriem deviņi atcelti, 12 novirzīti - divi no tiem uz Palangas lidostu, no turienes pasažieri uz Viļņu nogādāti ar autobusu, 16 reisi kavēti. Dienas laikā var kavēties atsevišķi lidojumi apkalpes un gaisa kuģu rotācijas traucējumu dēļ.
Kā informēja Viļņas apgabala policija, viņi saņēma informāciju, ka lido "vairāk nekā viens" balons. Saskaņā ar Nacionālā krīžu vadības centra datiem, reģistrēti vairāki desmiti navigācijas punktu, kas iezīmē lidojošus objektus.
Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs Vilmants Vitkausks pavēstīja, ka šoreiz baloni bija aptuveni divas līdz trīs reizes mazāk nekā nedēļas sākumā, un lēmums par slēgto robežkontroles punktu darbību tiks pieņemts līdz pusdienlaikam.
"Vēl grūti pateikt skaitli, bet radara attēlu ziņā tas bija varbūt divas līdz trīs reizes mazāk nekā šīs nedēļas sākumā, otrdienā-trešdienā. Patiesībā tie ir kaut kur ap 80-90 attēli," sacīja Vitkausks.
Pēc viņa teiktā, līdz šim gaisā ir konstatēti trīs baloni, bet novēroti četri.
"Tomēr satraucoši pagājušajā vakarā un visas nakts garumā bija tas, ka virzieni, kādos lidoja baloni, bija ļoti bīstami - tika skarta ne tikai Viļņas, bet arī Kauņas lidosta," sacīja Vitkausks.
Viņš uzsvēra, ka balonu notriekšana netika apsvērta.
"Šī ir bīstama metode un var radīt vēl lielākus riskus mūsu iedzīvotājiem, ēkām vai infrastruktūrai. Tā kā mēs zinām, ka šī ir nebīstama krava, kontrabandas cigaretes, ir daudz drošāk nogaidīt, līdz tās piezemējas, un tad meklēt kontrabandistus, kas veica šo operāciju," norādīja Vitkausks.
Jau ziņots, naktī no otrdienas uz trešdienu Lietuvā no Baltkrievijas ielidoja vairāki desmiti balonu, kurus kontrabandisti izmanto cigarešu pārvadāšanai.
Incidents traucēja Viļņas lidostas darbību, ietekmējot aptuveni 30 reisus un vairāk nekā 4000 pasažieru, un izraisīja Medininku un Šalčininku robežkontroles punktu pagaidu slēgšanu.