ASV grasās karot? Hegsets nosūta pasaulē lielāko aviācijas bāzes kuģi "USS Gerald R. Ford" uz Dienvidamerikas krastiem
ASV bruņotie spēki nosūta aviācijas bāzes kuģi "Gerald R. Ford" uz ūdeņiem pie Dienvidamerikas krastiem, piektdien pavēstīja Pentagons. Kara ministrs Pīts Hegsets pavēlējis nosūtīt "Gerald R. Ford" un tā trieciengrupu uz ASV Dienvidu pavēlniecības reģionu, lai stiprinātu ASV spējas atklāt, uzraudzīt un novērst "nelikumīgas darbības, kas apdraud ASV drošību un labklājību", sociālajos medijos pavēstīja Pentagona preses sekretārs Šons Parnels.
"Gerald R. Ford" patlaban ir izvietots Vidusjūrā. Tā trieciengrupā ir pieci eskadras mīnu kuģi. Avots, kas ir pazīstams ar operāciju, ziņu aģentūrai "Associated Press" sacīja, ka viens no šiem eskadras mīnu kuģiem atrodas Arābijas jūrā, bet otrs - Sarkanajā jūrā.
Paziņojuma sniegšanas brīdī "Gerald R. Ford" atradās Horvātijas ostā Adrijas jūrā.
Avots nevarēja pateikt, cik ilgā laikā trieciengrupa ieradīsies ūdeņos pie Dienvidamerikas krastiem un vai visi pieci eskadras mīnu kuģi veiks šo ceļu. Pēdējā laikā jau ir notikusi neparasti liela ASV militāro spēku palielināšana Karību jūrā un ūdeņos pie Venecuēlas.
ASV bruņotie spēki naktī Karību jūrā veica triecienu kuģim, par ko pastāvēja aizdomas, ka tas pārvadā narkotikas, nogalinot sešus cilvēkus, piektdien pavēstīja ASV kara ministrs Pīts Hegsets. Līdz ar to bojāgājušo skaits šajā ASV operācijā pret narkokarteļiem kopš septembra tagad pieaudzis līdz vismaz 43. Kopumā veikti jau desmit šādi triecieni.
Kā sociālajos medijos pauda Hegsets, trieciens veikts Venecuēlas noziedzīgā grupējuma "Tren de Aragua" kuģim. Tas noticis starptautiskajos ūdeņos.
Pēdējā laikā triecienu skaits kļuvis biežāks - no viena trieciena ik pēc dažām nedēļām septembrī, kad ASV tos uzsāka, līdz trim triecieniem nedēļas laikā. Divi no šonedēļ veiktajiem triecieniem veikti Klusā okeāna austrumu daļā, paplašinot triecienu ģeogrāfiju.
ASV pēdējā laika militārās aktivitātes Karību jūrā un Venecuēlas piekrastē izraisījušas spekulācijas, ka ASV prezidents Donalds Tramps varētu mēģināt gāzt Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro. Maduro ASV izvirzītas apsūdzības narkoterorismā.
Vašingtona nav publicējusi pierādījumus, ka šo triecienu mērķi tiešām bijuši narkotiku kontrabandisti. Maduro nosaucis ASV darbības šajā reģionā par "bruņotu agresiju režīma maiņas uzspiešanai, marionešu valdību uzspiešanai, Venecuēlas naftas, gāzes, zelta un vidu dabas resursu nozagšanai".