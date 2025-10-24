Eiropas Komisija pārmet vairākām sociālo tīklu platformām, ka tās ir pārkāpušas ES Digitālo pakalpojumu akta prasības
Sociālās saziņas vietnes "Facebook", "Instagram" un "TikTok" pārkāpušas Eiropas Savienības (ES) Digitālo pakalpojumu akta prasības, piektdien paziņoja Eiropas Komisija (EK).
EK izmeklēšanā secināts, ka šīs trīs platformas nenodrošina pētniekiem pietiekamu ieskatu savos datos, kā to prasa Digitālo pakalpojumu akts.
Šādām publiski pieejamām datu kopām būtu jāļauj izpētīt, piemēram, vardarbību slavinoša satura ietekmi uz bērniem.
Turklāt EK norāda, ka platfomu "Facebook" un "Instagram" īpašnieks - ASV tehnoloģiju uzņēmums "Meta" - nepiedāvā vienkāršus veidus, kā ziņot par nelikumīgu saturu un apstrīdēt satura moderēšanas lēmumus.
"Meta" un "TikTok" tagad tiks dots laiks atbildēt uz šīm EK paustajām apsūdzībām vai veikt izmaiņas savās platformās, lai izvairītos no iespējamiem naudas sodiem.
"Mūsu demokrātija ir atkarīga no uzticības. Tas nozīmē, ka platformām ir jādod iespējas lietotājiem, jāievēro viņu tiesības un jāatver savas sistēmas kontrolei," sacīja EK prezidentes vietniece Henna Virkunena.
Piektdien publiskotie secinājumi ir daļa no plašākas izmeklēšanas, kas pret šīm trim platformām sākta 2024. gadā.