Antoniu Košta: Eiropas Savienība decembrī lems par finansējuma avotiem Ukrainai
Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta apstiprinājis, ka Eiropas Savienība (ES) decembrī lems par finansējuma avotiem Ukrainai.
ES dalībvalstu līderi samitā Briselē vienojās garantēt Ukrainas finansiālās vajadzības 2026. un 2027. gadā, tomēr viņiem vēl nav izdevies atrisināt jautājumu par Eiropā iesaldēto 140 miljardus eiro lielo Krievijas aktīvu izmantošanu šim nolūkam.
"Mēs esam lūguši Eiropas Komisiju (EK) pēc iespējas ātrāk piedāvāt mums iespējas, lai Ukrainai būtu līdzekļi, kas tai nepieciešami, lai vajadzības gadījumā 2026. un 2027. gadā turpinātu aizstāvēt sevi un cīnīties par taisnīgu un ilgstošu mieru," preses konferencē žurnālistiem paziņoja Košta.
Viņš uzsvēra, ka Krievijai jāsaprot, ka Ukrainai būs nepieciešamie finanšu resursi, lai pārredzamā nākotnē sevi aizstāvētu pret Krievijas agresiju.
"Mums ir jāstrādā pie Eiropas atbalsta tehniskajiem, juridiskajiem un finansiālajiem aspektiem, un mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma Eiropadomes sanāksmē decembrī," pavēstīja Eiropadomes priekšsēdētājs.