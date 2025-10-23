Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pasaulē
Šodien 20:15
Zelenskis mudina ES līderus nodrošināt Ukrainai tālās darbības ieročus
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien aicināja Eiropas Savienības (ES) līderus nodrošināt Ukrainai tālās darbības ieročus, ar šo aicinājumu nākot klajā pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps bija noraidījis viņa lūgumu piešķirt raķetes "Tomahawk".
"Kad mēs runājam par tālās darbības ieročiem Ukrainai, mēs domājam par to, ka Putina režīmam vajadzētu izjust reālas šī kara sekas," sacīja Zelenskis, samitā Briselē uzrunājot ES līderus.
"Es aicinu jūs atbalstīt visu, kas palīdz Ukrainai iegūt šādas spējas, jo tas patiešām ietekmē Krieviju," norādīja prezidents.
Ne tikai ASV, bet arī dažām Eiropas valstīm ir nepieciešamie ieroči, sacīja Zelenskis.
Krievijas diktators Vladimirs Putins "saprot, ka tālās darbības ieroči patiešām var mainīt kara gaitu," norādīja prezidents, piebilstot, ka diskusijas par raķetēm Putinu padara nervozu.