Sikorskis nosoda pārmetumus par Rietumu vainu kara izraisīšanā
ASV konservatīvais komentētājs un telekanāla "Fox News" nesenā zvaigzne Takers Karlsons, kas ir pazīstams ar prokrieviskiem uzskatiem, nule kā atkal Krievijas-Ukrainas kara izraisīšanā vainojis ASV un NATO, ar šiem spriedumiem izsaucot rezonansi Polijas sabiedrībā, arī ārlietu ministra Radoslava Sikorska reakciju.
Sikorskis platformā "X" repostojis poļu žurnālista Jakuba Vehas ierakstu ar Karlsona komentāra izklāstu un video.
"Nedzirdēti," savā ierakstā pauž žurnālists.
Sikorskis, repostojot Vehas ierakstu, savukārt norāda: "Ļaujiet man atgādināt, ka šis ir mūsu nacionālistu iecienītais amerikāņu komentētājs, tas pats, kam prezidents Andžejs Duda sniedza ekskluzīvu interviju ceļojuma laikā uz ASV."
"Pakalpība ne vienmēr tiek atalgota," rezumē ministrs.
Karlsons ar saviem spriedumiem nāca klajā otrdien konservatīvās organizācijas "Turning Point USA" jautājumu un atbilžu sesijā.
Kad kāds konferences dalībnieks polis jautāja, vai Karlsons uzskata Krieviju par agresoru karā, kas turpinās kopš 2014. gada, Karlsons noraidīja šādu domu un vainoja NATO un ASV prezidenta Džo Baidena administrāciju konflikta eskalācijā.
"Es uzskatu, ka Ukraina šeit ir upuris. NATO ir agresors. NATO to izdarīja Džo Baidena vadībā, un tas ir neprāts," sacīja Karlsons. "Kāpēc Polija neiet karot ar Krieviju? Ja jūs esat tik noraizējušies, kāpēc jūs paši neaizstāvat Ukrainu? Kāpēc es par to maksāju?"
Karlsons piebilda, ka viņš neuzskata, ka ASV būtu jāiesaistās šajā konfliktā.
"Tas ir reģionāls jautājums. Kāpēc es esmu iesaistīts? Kāpēc mani bērni dzīvo kodolkara ēnā, kas izvērsts, lai aizstāvētu Ukrainas suverenitāti vai glābtu Poliju? Man patīk Polija, man patīk Ukraina, bet es esmu amerikānis. Ne par vienu dolāru vairāk! Nē. Cīnieties paši, ja tas ir tik svarīgi."
Karlsons ilgus gadus bija konservatīvā ASV telekanāla "Fox News" populārāko raidījumu vadītāju vidū. Šobrīd viņam ir savs, ar lielajiem medijiem nesaistīts podkāsts.