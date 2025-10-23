ASV pieņem vēsturisku lēmumu - sākas jauna fāze konfliktā ar Krieviju
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir atcēlusi būtiskus ierobežojumus Ukrainas spēku izmantošanai ar Rietumu ražotiem tālās darbības raķetēm pret militāriem mērķiem Krievijas teritorijā. Šo lēmumu pirmo reizi izziņoja "The Wall Street Journal", atsaucoties uz Vašingtonas avotiem.
Ziņots, ka šī politika stājās spēkā pirms Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes Baltajā namā, kur viņš tikās ar prezidentu Trampu. Saskaņā ar jaunākajiem ziņojumiem, Ukrainas spēki jau ir izmantojuši Lielbritānijas piegādāto "Storm Shadow" raķeti, lai veiktu triecienu Krievijas rūpnīcai Brianskā, kas ražo sprāgstvielas un raķešu degvielu. Šis uzbrukums tika uzskatīts par veiksmīgu, jo tas spēja pārvarēt Krievijas gaisa aizsardzību.
ASV lēmums atcelt ierobežojumus ļauj Ukrainai izmantot "Storm Shadow" raķetes, kas tiek palaistas no Ukrainas lidmašīnām un kuru darbības rādiuss pārsniedz 280 kilometrus. Šīs raķetes izmanto ASV sniegtos mērķēšanas datus, un ASV var ierobežot to izmantošanu, ja tiek uzskatīts, ka tas ir nepieciešams.
Šis lēmums ir daļa no plašākas ASV stratēģijas, lai palielinātu spiedienu uz Maskavu un mudinātu to uz sarunām par kara izbeigšanu. Tomēr ir arī ziņojumi, ka ASV varētu atturēties no "Tomahawk" raķešu piegādes Ukrainai, lai saglabātu ietekmi uz mērķu izvēli un izvairītos no eskalācijas.
Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad ASV prezidents pilnvaroja Eiropas un NATO spēku komandieri ģenerāli Aleksu Grīnkeviču apstiprināt šādus uzbrukumus, pārņemot šo tiesību no aizsardzības ministra Pīta Hegseta. Tas ļāva paātrināt saskaņošanas procesu un padarīt sabiedroto reakciju uz Krievijas rīcību operatīvāku.
Pēc avotu datiem tieši pēc šī soļa Ukrainas armija veica uzbrukumu Krievijas rūpnīcai Brianskā, kur ražoja sprāgstvielas un raķešu degvielas komponentus. Uzbrukuma rezultātā uzņēmums guva būtiskus bojājumus, un Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma nespēja novērst raķešu trāpījumu. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs uzbrukumu nosauca par "veiksmīgu un precīzu".
ASV amatpersonas sagaida, ka Ukraina turpinās veikt triecienus pa militāriem objektiem dziļi Krievijas teritorijā, izmantojot Rietumu ražojuma tāldarbības raķetes Storm Shadow, kuras tiek palaistas no Ukrainas lidmašīnām un spēj trāpīt mērķiem līdz pat 300 kilometru attālumā, padarot tās par ļoti efektīvu ieroci.
Baltajā namā uzsvēra, ka Tramps ievēro principu "spēks caur atturēšanu" un atbalsta Ukrainu tās aizsardzībā pret agresiju. "Šis karš nekad nebūtu sākies, ja prezidenta amatā būtu Tramps, kā, starp citu, pats diktators Putins ir atzinis. Prezidents Tramps cenšas to apturēt. Viņš arī noslēdza vēsturisku vienošanos, kas ļauj NATO sabiedrotajiem iegādāties ieročus, kas ražoti ASV," teikts vienā no nesenajiem Trampa administrācijas paziņojumiem.
Vēlāk Tramps noliedza WSJ apgalvojumus, ka ASV ir apstiprinājušas tāldarbības triecienus pa Krieviju. ASV prezidents uzsvēra, ka viņiem nav nekāda sakara ne ar šīm raķetēm (Storm Shadow), ne ar to, kā Ukraina tās izmanto. "Ukraina neizmanto mūsu raķetes, viņi izmanto Eiropas ražojumus. Es to nekontrolēju. Es kontrolēju mūsu raķetes, un viņi nepalaida mūsu raķetes," sacīja Tramps preses konferencē kopā ar NATO ģenerālsekretāru Ruti.