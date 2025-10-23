Lietuvas Ārlietu ministrija izsauc Baltkrievijas pilnvaroto lietvedi - valsts aizvien biežāk pārkāpj Lietuvas gaisa telpu
Lietuvas Ārlietu ministrija trešdien izsaukusi Baltkrievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniegusi viņam protesta notu par Baltkrievijas īstenotiem gaisa telpas pārkāpumiem, kas kļūst aizvien biežāki.
"Ministrija uzsvēra, ka valsts robežas pārkāpšana rupji pārkāpj starptautiskās tiesības, un aicināja Baltkrievijas Republiku garantēt savas gaisa telpas kontroli," informēja Lietuvas Ārlietu ministrijā.
Baltkrievijas diplomātiskajam pārstāvim tika atgādināts arī par iepriekšējiem gaisa telpas pārkāpumiem un pieprasīts tos izmeklēt, kā arī novērst to atkārtošanos.
Ministrija arī brīdināja, ka Lietuva patur tiesības veikt attiecīgus pretpasākumus, ja šādi nelikumīgi gaisa telpas pārkāpumi turpināsies.
Jau ziņots, ka naktī no otrdienas uz trešdienu Lietuvā no Baltkrievijas ielidoja vairāki desmiti balonu, kurus kontrabandisti izmantoja cigarešu pārvadāšanai. Incidents traucēja Viļņas lidostas darbību, ietekmējot aptuveni 30 reisus un vairāk nekā 4000 pasažieru, un izraisīja Medininku un Šalčininku robežkontroles punktu pagaidu slēgšanu. Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene paziņoja, ka, ja tamlīdzīgi incidenti atkārtosies, Lietuva varētu pilnībā slēgt robežu ar Baltkrieviju. Pašlaik darbojas tikai divi Lietuvas robežkontroles punkti ar Baltkrieviju - Medininku un Šalčininku.