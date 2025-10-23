ASV uzbrukušas diviem narkotiku kuģiem Klusajā okeānā - ir bojāgājušie. VIDEO
ASV bruņotie spēki ir uzbrukuši diviem narkotiku pārvadāšanas kuģiem Klusā okeāna austrumos. Pirmais uzbrukums noticis otrdien, un tajā nogalināti divi cilvēki. Otrajā uzbrukumā trešdien nogalināti trīs cilvēki, paziņojis ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
Pirms tam ASV kopš septembra bija sarīkojušas septiņus uzbrukumus narkotiku kuģiem Karību jūrā, nogalinot 32 cilvēkus. Jaunie triecieni nozīmē, ka ASV bruņotie spēki paplašina savas pretnarkotiku kampaņas areālu, sākot to īstenot arī Dienvidamerikas piekrastes ūdeņos, kur tiek nelegāli pārvadāta liela daļa no Kolumbijā un citās valstīs saražotā kokaīna.
Hegsets savos paziņojumos sociālajos medijos arī tieši salīdzināja ASV prezidenta Donalda Trampa sākto narkotiku kontrabandas apkarošanas kampaņu ar pretterorisma karu, kuru ASV izsludināja pēc 2001. gada 11. septembra teroraktiem.
"Tāpat kā "Al Qaeda" karoja pret mūsu dzimteni, šie karteļi karo pret mūsu robežu un mūsu tautu," sacīja Hegsets, piebilstot, ka "nebūs nekāda patvēruma vai piedošanas - tikai taisnīgums". Viņš arī nosauca narkotiku pārvadātājus par "mūsu puslodes "Al Qaeda"". Amerika atrodas rietumu puslodē.
Tramps ir pamatojis triecienus narkotiku kuģiem, apgalvojot, ka ASV ir iesaistītas "bruņotā konfliktā" ar narkotiku karteļiem, un pasludinot šīs noziedzīgās organizācijas par nelikumīgiem karadarbības dalībniekiem. Tramps arī izteicies, ka ASV varētu veikt līdzīgus triecienus arī uz sauszemes.