UEFA Čempionu līgā "Real" pieveic "Juventus"; 17 gadus vecais Lenarts Karls gūst vārtus "Bayern" graujošā uzvarā
Madrides "Real" futbolisti trešdien UEFA Čempionu līgas pamatturnīra trešajā mačā pārspēja Turīnas "Juventus", bet citā spēlē Minhenes "Bayern" labā vārtus guva 17 gadus vecais Lenarts Karls.
Madrides futbolisti "Juventus" komandu mājās uzvarēja ar 1:0 (0:0). "Real" vadībā izvirzījās spēles 58. minūtē, kad pēc Vinisiusa Žuniora sitiena bumba trāpīja pa vārtu stabu un to uzreiz mērķī sita Džūds Belingems.
Savukārt Minhenes "Bayern" mājās ar 4:0 (3:0) uzveica "Club Brugge" no Beļģijas. Mača piektajā minūtē 17 gadus vecais mājinieku pussargs Karls ar sitienu no distances panāca 1:0 "Bayern" labā. Deviņas minūtes vēlāk pēc Konrāda Laimera piespēles uz vārtu priekšu vadību nostiprināja Harijs Keins, bet 34. minūtē ar sitienu no soda laukuma 3:0 panāca Luiss Diass, kuram arī piespēli atdeva Laimers. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 11 minūtes, Nikolā Džeksons iesita vārtos atlēkušo bumbu un vēl vairāk nostiprināja bavāriešu pārsvaru.
Karls 17 gadu un 242 dienu vecumā ir "Bayern" jaunākais vārtu guvējs UEFA Čempionu līgā, pārspējot Džamalu Musialu, kurš minheniešu rindās šajā turnīrā vārtus guva 17 gadu un 363 dienu vecumā.
"Real" un "Bayern" ir starp piecām komandām, kas pirmajās trīs spēlēs iekrājušas maksimālos deviņus punktus.
Tikmēr "Liverpool" viesos ar 5:1 (3:1) pārspēja Frankfurtes "Eintracht". Pirmajā puslaikā visi četri vārti tika gūti tā otrajā pusē. 26. minūtē pēc straujas pārejas uzbrukumā mājiniekus vadībā izvirzīja Rasmuss Kristensens. 35. minūtē pretuzbrukumā savu bijušo komandu sarūgtināja Igo Ekitike, panākdams 1:1, četras minūtes vēlāk pēc stūra sitiena precīzs bija Virdžils van Deiks, bet 44. minūtē arī pēc stūra sitiena 3:1 panāca Ibrahims Konatē. Otrā puslaika vidū, 66. un 70. minūtē, pēc Floriāna Virca piespēlēm liverpūliešiem vārtus guva Kodijs Gakpo un Dominiks Soboslai.
Uzvara arī citam angļu klubam Londonas "Chelsea", kas mājās ar 5:1 (4:1) pieveica Amsterdamas "Ajax". Jau spēles 15. minūtē viesi palika desmit vīru sastāvā, jo par rupju pārkāpumu sarkano kartīti saņēma Kenets Teilors. Trīs minūtes vēlāk pēc saspēles soda laukumā londoniešus vadībā izvirzīja Marks Givs. Turpinājumā 27. minūtē Moizess Kaisedu izdarīja spēcīgu sitienu un bumba rikošetā nonāca vārtos, bet pārējie trīs vārti pirmajā puslaikā tika gūti ar 11 metru soda sitieniem. Vispirms 33. minūtē Vouts Veghorsts samazināja pretinieku pārsvaru, bet puslaika beigās divas "pendeles" realizēja Enco Fernandess un Estevāu Gonsalviss. Jau otrā puslaika sākumā, spēles 48. minūtē, Tairiks Džordžs ar sitienu no soda laukuma robežas panāca 5:1.
Citā spēlē Lisabonas "Sporting" mājās izrāva uzvaru 2:1 (0:1) pār Marseļas "Olympique". Viesus 14. minūtē vadībā izvirzīja Igors Paišāu, bet puslaika beigās "Olympique" palika desmit vīru sastāvā, jo otro dzelteno kartīti saņēma Emersons Palmjēri. Otrā puslaika vidū 1:1 panāca Dženijs Katamo. Četras minūtes pirms pamatlaika beigām bumba pēc Alisona Santuša sitiena rikošetā nonāca Marseļas kluba vārtos. Spēles beigās "Benfica" rindās sarkano kartīti saņēma Maksimiljans Arauho.
Agrajā spēlē Bilbao "Athletic" mājās ar 3:1 (1:1) pārspēja Agdamas "Qarabag". Viesus no Azerbaidžānas jau pirmajā minūtē vadībā izvirzīja Leandro Andrade, bet turpinājumā vārtus guva tikai "Athletic" futbolisti - divreiz Gorka Guruseta pēc Mikela Hauregiresa piespēlēm un Roberts Navarro.
Ar tādu pašu rezultātu Stambulas "Galatasaray" savā laukumā ar 3:1 (2:0) uzveica "Bodo"/"Glimt" no Norvēģijas. Mājiniekiem divus vārtus guva Viktors Osimhens un vienreiz izcēlās Junuss Akgins, bet pretiniekiem precīzu sitienu izpildīja Andrēass Helmersens.
Divās spēlēs vārti netika gūti - Bergāmo "Atalanta" mājās spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar Prāgas "Slavia" un "Monaco" savā laukumā cīnījās 0:0 (0:0) ar Totenhemas "Hotspur".
Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".