Par spīti Trampa iebildumiem, Izraēlas parlaments virza likumprojektus par Jordānas upes rietumkrasta aneksiju
Izraēlas likumdevēji trešdien nolēmuši virzīt uz priekšu divus likumprojektus, kas paredz anektēt Rietumkrastu. ASV prezidents Donalds Tramps, kurš palīdzēja panākt pamieru Gazas joslā, septembrī paziņoja, ka neļaus Izraēlai anektēt Rietumkrastu.
Izraēlas mediji ziņo, ka premjerministrs Benjamins Netanjahu bija aicinājis savas partijas "Likud" deputātus atturēties no balsošanas. "Likud" paziņoja, ka uzskata šo balsojumu per vēl vienu opozīcijas provokāciju, kuras mērķis ir sabojāt Izraēlas attiecības ar ASV.
"Patiesa suverenitāte tiks panākta nevis ar uzkrītošu likumu, (..) bet gan ar pienācīgu darbu uz vietas," teikts partijas paziņojumā.
Sākotnējā lasījumā likumdevēji nobalsoja par divu likumprojektu izskatīšanu, kas nozīmē, ka tie tiks virzīti uz turpmākiem lasījumiem parlamentā.
Pirmajā likumprojektā, kas tika pieņemts ar 32 deputātu balsīm pret deviņām, ierosināts anektēt Maale Adumimu - lielu ebreju apmetni, kurā dzīvo aptuveni 40 000 cilvēku. Tā atrodas uz austrumiem no Jeruzalemes.
Otrajā likumprojektā ierosināts anektēt visu Rietumkrastu. To atbalstīja 25 deputāti, bet pret to balsoja 24 likumdevēji. Izraēlas parlamentā ir kopumā 120 deputāti.
Netanjahu kabineta galēji labējie politiķi atklāti aicinājuši anektēt Rietumkrastu, ko Izraēla okupējusi kopš 1967. gada. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām visas Izraēlas apmetnes Rietumkrastā ir pretlikumīgas.
Augustā Izraēla apstiprināja lielu apmetņu projektu teritorijā starp starp Austrumjeruzalemi un Maale Adumimas apmetni. Starptautiskā sabiedrība brīdinājusi, ka šis projekts nopietni apdraud palestīniešu iespējas nākotnē izveidot savu valsti.